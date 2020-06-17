17 июня 2020 года

Что волнует рыбаков Приморья

Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева и представители отраслевого сообщества обсудили важные для рыбной промышленности вопросы на онлайн-конференции Fishnews.

«Я всегда стараюсь откликаться на обращения рыбаков, на обращения ассоциаций», – подчеркнула член Совета Федерации. Людмила Талабаева отметила важность консолидации и взаимодействия для развития отрасли.

Участники конференции обратили внимание на проблемы администрирования со стороны органов исполнительной власти. Задержки и недоработки при изменении правовой базы приводят к тому, что предприятия теряют объемы вылова. В качестве примера была приведена ситуация с углохвостой креветкой в подзоне Приморье: в 2019 г. рыбаки так и не смогли осваивать этот объект (а это более 1800 тонн), в нынешнем году все же удалось добиться открытия промысла.

Проблема с ограничением доступа к ресурсам приобрела системный характер, считает член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня. Внимания сенаторов потребовала ситуация с глубоководными крабами. Когда только готовилась правовая база по аукционам, рыбопромышленники выступали за то, чтобы не вводить новый вид квот по крабам-стригунам ангулятусу и красному. Однако такое решение все же было принято – теперь не только расчеты, но и трижды не состоявшиеся торги говорят о его ошибочности, отметил представитель предприятия.

Объемы глубоководных крабов, которые были зарезервированы под квоты добычи в инвестцелях на 2020 г., так пока и не вернули в хозяйственный оборот. По обращению сенаторов Генеральная прокуратура рассмотрела ситуацию и пришла к выводу, что это нарушение установленного порядка. В адрес главы Росрыболовства было внесено представление.

Путь, которым решил идти отраслевой регулятор, – через изменение постановлений правительства – долгий, обратил внимание Александр Передня. В результате с конца июня рыбакам придется останавливать лов. Бюджет страны недополучит порядка 467 млн рублей, около 700 специалистов с опытом глубоководного промысла останутся не у дел.

Людмила Талабаева пообещала, что продолжит добиваться решения острой для рыбаков проблемы.

Подняли на конференции и вопрос с оперативным регулированием промысла водных биоресурсов, для которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Когда выбирается объем, рекомендованный к добыче, территориальные управления Росрыболовства рекомендуют пользователям остановить лов, но это только рекомендация. Пока выйдет приказ Минсельхоза о закрытии промысла, возможный вылов может быть серьезно превышен. Возникают вопросы, как это скажется на состоянии биоресурса, как это отразится на распределении долей квот, если объект переведут в «одуемые», отметил генеральный директор компании «Магаданрыба» Руслан Теленков.

Не потеряла актуальности и проблема сосуществования на Дальнем Востоке аквакультуры и прибрежного рыболовства. Практика формирования рыбоводных участков заставляет переживать за судьбу традиционного промысла, рассказал директор ТД «Рыбозавод Каменский» Игорь Улейский. РВУ образуют в местах с естественными запасами, в местах постановки стационарных орудий лова. В результате создается почва для столкновения интересов рыбаков и аквакультуры.

«Кому выгоден этот конфликт интересов? Почему сформирован такой принцип распределения и закрепления участков? Для меня, конечно, большой вопрос», – сказал Игорь Улейский.

Нельзя создавать новое, уничтожая старое, ведь это рабочие места на отдаленных территориях, социальная составляющая, обратил внимание представитель компании.

Для поиска решений Людмила Талабаева предложила организовать обсуждение с привлечением рыбаков, представителей аквакультуры, науки, Росрыболовства, Минвостокразвития.

Сенатор также рассказала о работе, которую ведет по включению плавбаз в Российский международный реестр судов. Вхождением в реестр с предоставлением льгот стало бы серьезным подспорьем для рыбаков, заявили ранее в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Конечно, рыбаков волнует и вопрос аукционов. Обеспечивать стабильность работы предприятий – важнейшая задача для парламентариев, подчеркнула Людмила Талабаева.

Все поднятые на конференции темы будут проработаны, пообещала член Совета Федерации.

Во встрече участвовали президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов, член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня, генеральный директор «Магаданрыбы» Руслан Теленков, директор ТД «Рыбозавод «Каменский» Игорь Улейский, генеральный директор АО «Дальрыба» Вячеслав Москальцов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

«Мы находимся на постоянной связи с Людмилой Заумовной и продолжим совместно решать важные для отрасли вопросы», – заявил по итогам конференции Георгий Мартынов.

Fishnews