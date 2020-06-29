29 июня 2020 года

Краболовы могут попасть под региональную субсидию

Правительство Приморского края готовит программу субсидирования предприятиям ОПК, развивающим выпуск гражданской продукции. В числе возможных получателей поддержки названа и «Восточная верфь» с головным краболовом.

Власти Приморья завершают разработку порядка предоставления субсидии предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поддержка предназначена для реализации инвестиционных проектов по выпуску гражданской продукции.

Среди проектов, которые могут стать участниками программы субсидирования, указано строительство головного краболовного судна на «Восточной верфи».

«Предприятие первым на Дальнем Востоке приступило к строительству судов-краболовов в рамках программы под инвестиционные квоты. С учетом реализации нового проекта возникает большое количество дополнительных расходов, связанных с постройкой, не учтенных в проекте. Чтобы не допустить срыва исполнения головного заказа и снижения нагрузки предприятия по его выпуску, предполагается субсидирование части стоимости по принципу федерального субсидирования строительства танкера на ССК «Звезда», – приводит пресс-служба слова министра промышленности и торговли края Сергея Калитина.

Напомним, что на «Восточной верфи» в ноябре торжественно заложили первое судно под крабовые квоты для ГК «Сигма Марин Технолоджи», для этой же группы компаний на предприятии должно быть построено еще три краболова, а также судно – добытчик краба для компании «Восход».

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