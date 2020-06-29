29 июня 2020 года

Иван Фетисов: Отрасли не хватает живого общения

Тотальная отмена крупнейших рыбопромышленных выставок по всему миру в связи с коронавирусом высветила важность таких мероприятий для рыбной отрасли – онлайн-формат пока сильно уступает им в эффективности.

Сезон 2020 года оказался настоящим кошмаром для организаторов форумов, конференций, выставок и других деловых мероприятий, предполагающих большое количество участников, – из-за пандемии рвались налаженные связи, страны одна за другой закрывали границы, а в календаре возникали все новые отмены.

Первой под удар коронавируса попала бостонская Seafood Expo North America. Организаторы сначала сдвинули выставку с марта на двадцатые числа сентября, но затем объявили о ее полной отмене. По аналогичному сценарию развивались события и с Seafood Expo Global, которая должна была пройти в Брюсселе с 21 по 23 апреля: сначала перенос на июнь, затем отказ от проведения.

В начале июня стало известно о переносе на 2021 г. и крупнейших российских мероприятий – IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Гендиректор компании Expo Solutions Group (ESG), которая выступает оператором выставки и форума, Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» подчеркнул, что это решение принималось коллегиально и после тщательного анализа ситуации с распространением коронавируса в России и в мире.

«Взвесив все риски, мы совместно с руководством Росрыболовства пришли к выводу, что вряд ли сможем обеспечить нашим экспонентам, включая тех, кто к нам присоединился впервые, то количество посещений и контактов, на которое мы рассчитывали, когда их приглашали. Поэтому оргкомитет принял решение отказаться в этом году от проведения и выставки, и форума и перенести их на 6–8 июля 2021 года», – рассказал собеседник журнала.

По его словам, рыбная отрасль в этом году столкнулась с новыми вызовами в глобальном масштабе. Проблемы с экспортом в Китай и в целом на азиатском направлении, изменение структуры потребления, где просел весь сегмент HoReCa, активизация новых трендов, в первую очередь интернет-торговли и различных сервисов доставки, – все это требует переосмысления ситуации, поиска новых рынков и каналов сбыта, налаживания контактов с электронными площадками. Но пока не сняты ограничения, делать это крайне сложно.

«Проблема в том, что одним из ключевых инструментов решения подобных вопросов в рыбной отрасли были выставки и личные встречи. Переговоры в онлайн-формате и близко не столь эффективны, все хотят видеть и чувствовать своего клиента», – отметил Иван Фетисов.

По этой причине 2021 год может оказаться прорывным для отраслевых мероприятий. Со стороны рыбного бизнеса и смежных секторов наблюдается большой интерес как к Seafood Expo Global, которая в следующем году переезжает в Барселону, так и к выставке в Санкт-Петербурге, где организаторы отмечали повышенное количество заявок от поставщиков судового оборудования и трейдеров.

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