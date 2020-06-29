Сезон 2020 года оказался настоящим кошмаром для организаторов форумов, конференций, выставок и других деловых мероприятий, предполагающих большое количество участников, – из-за пандемии рвались налаженные связи, страны одна за другой закрывали границы, а в календаре возникали все новые отмены. Уже перед выходом этого материала стало известно о переносе на июль следующего года IV Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Какие последствия для российской рыбной отрасли может иметь вспышка коронавирусной инфекции и что делать выставочному оператору в разгар эпидемии, когда весь event-сектор парализован, в интервью Fishnews рассказал генеральный директор Expo Solutions Group (ESG) Иван Фетисов .

– Иван Андреевич, в этом году ситуация с выставками выглядит катастрофической – из-за коронавируса отменяются или переносятся мероприятия по всему миру. Каким образом ESG выстраивает взаимодействие с партнерами и клиентами в таких условиях?

– Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во многих странах ввели ряд ограничений, в числе которых был запрет на проведение массовых мероприятий и приостановление авиасообщения между странами. Выставочные компании и их клиенты стали заложниками ситуации. С начала марта стали отменять конгрессные мероприятия, большинство из них сорвалось накануне открытия, когда все уже было готово и построено, проведены рекламные кампании, вложены большие средства. Выставочные операторы не хотели подводить своих клиентов, но и не могли по своей воле отменять или переносить мероприятия и были вынуждены до последнего ждать решений государства. Последствиями стали недостроенные стенды, несостоявшиеся выставки, сорванные встречи, неподписанные контракты и, соответственно, упущенная прибыль.

Из-за сложившихся обстоятельств за последние два месяца нам пришлось перестроить работу. Мы активизировали рассылки и звонки, вместе с менеджерами я также активно общался с нашими клиентами. Как ни странно, помогло то, что люди были на изоляции, и удавалось провести переговоры с теми, с кем в «докарантинной» жизни было практически невозможно выйти на связь. Хотя, конечно, всем остро не хватало личного общения, телефон и видеоконференции – слабая замена.

– Жертвой коронавируса пало даже крупнейшее отраслевое событие Seafood Expo Global, организаторы которого сначала попытались провести выставку в другие сроки, но в итоге были вынуждены отложить ее до будущего года. Как восприняли отмену Брюсселя российские экспоненты? Повлияло ли это на их дальнейшие планы с учетом переезда выставки в 2021 году в Барселону?

– Первым отмененным мероприятием в рыбном секторе стал Бостон – Seafood Expo North America. На данный момент эта выставка перенесена на двадцатые числа сентября, хотя, если честно, организаторы немного затянули с этим решением, сделав его довольно болезненным для участников. Мне кажется, о таком следовало объявить заранее, чтобы люди не так сильно пострадали финансово. Судя по эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем сейчас в США, нет уверенности, что у организаторов получится провести выставку этой осенью.

C Seafood Expo Global, которая должна была пройти в Брюсселе с 21 по 23 апреля, получилось не слишком удачно. Когда вирус начал распространяться по Европе, мы направляли письма организаторам с вопросами о переносе мероприятия. Позднее они анонсировали новые даты – 23–25 июня. В середине апреля стало известно, что карантин затягивается и нет никакой информации о снятии ограничений. На тот момент мы уже постоянно были на связи с рыбаками, все понимали сложившуюся ситуацию и решили начать подготовку к выставке в Барселоне в следующем году.

Предстоит большая работа, потому что все прекрасно понимают: это будет первая европейская выставка за два года. К тому же Испания – сама по себе центр потребления рыбы и морепродуктов. Мы уже забронировали площадь для российского стенда на 30% больше, чем была в Брюсселе.

– То есть рыбаки отнеслись к отмене с пониманием?

– Да, просто все расстроились, что Брюсселя не будет. И потом отмена выставок, закрытые границы – все это затрудняет работу отрасли. Сложнее проводить переговоры, презентовать свою продукцию, искать новых клиентов, осуществлять поставки за рубеж. Мы вместе с рыбаками создавали цикл – Европа, Россия, Азия, и, когда он нарушается, приходится резко перестраивать принцип работы.

Ведь что произошло? Из-за распространения вируса в Китае туда был временно прекращен экспорт российской рыбопродукции, также ограничили поставки филе и другой продукции переработки из Китая в США и Европу. Все увидели, как опасно делать ставку только на азиатские рынки. Изменилась структура потребления – резко просела HoReCa. На первый план вышли новые тренды – в первую очередь интернет-торговля и различные сервисы доставки.

Сейчас идет определенное переосмысление всей ситуации. Многие понимают, что вести бизнес как раньше уже не получится и нужно перестраиваться. Мы заранее это предвидели и вели открытый диалог с рыбаками о том, что чрезмерная концентрация на определенных рынках может нести дополнительные бизнес-риски. В прошлом году в Циндао мы обращали внимание, что электронные площадки начинают очень плотно работать с рыбой и морепродуктами, значит, с ними тоже нужно налаживать связи. Проблема в том, что одним из ключевых инструментов решения подобных вопросов в рыбной отрасли были выставки и личные встречи. Переговоры в онлайн-формате и близко не столь эффективны, все хотят видеть и чувствовать своего клиента.

– В такой ситуации как вы восприняли решение о переносе IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia на июль 2021 года?

– Разумеется, это было крайне непростое решение. Мы до последнего верили, что эпидемиологическая ситуация в стране и в мире будет улучшаться быстрыми темпами. Когда начался карантин, наши аналитики собрали и свели все сводки по коронавирусу, и мы каждый день получали более-менее объективную информацию. Мы понимали, что происходит в Швеции, в Дании, в Исландии – по всей Европе, в каком темпе страны снимают ограничения, когда кто открывает границы. Однако решение организационного комитета мероприятия является коллегиальным и учитывает мнение всех представителей отрасли. Существующие «коронариски» и неопределенность относительно международного авиасообщения побудили перенести мероприятие на следующий год.

На стадии доформирования экспозиции к нам поступала масса запросов не только от экспонентов, но и от посетителей, которых волновало, будет выставка или нет. Рекламная кампания, которую мы запустили сразу по окончании прошлогодних мероприятий в Санкт-Петербурге, тоже принесла свои плоды. На выставке появилось немало новых имен, особенно в части оборудования – поставщики траловых досок, орудий лова, электронной аппаратуры, в том числе отечественного производства. Нам удалось собрать практически всех серьезных трейдеров, которые заинтересованы в контактах с рыбаками. Все очень хотели приехать в Санкт-Петербург и плодотворно поработать.

Это накладывало на нас дополнительную ответственность. Как оператор Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia мы безусловно заинтересованы в расширении сбыта продукции российских рыбаков, но в такой ситуации на первый план выходят уже вопросы посещаемости и, главное, безопасности людей. Взвесив все риски, мы совместно с руководством Росрыболовства пришли к выводу, что вряд ли сможем обеспечить нашим экспонентам, включая тех, кто к нам присоединился впервые, то количество посещений и контактов, на которое мы рассчитывали, когда их приглашали. Поэтому оргкомитет принял решение отказаться в этом году от проведения и выставки, и форума и перенести их на 6–8 июля 2021 года.

Не скрою, с коммерческой точки зрения это тяжело. Но я по-настоящему горжусь тем, что в эти трудные месяцы мы ни разу не обманули доверие наших клиентов и партнеров, мы ничего от них не скрывали и постоянно информировали обо всем, что происходит. Таким же образом мы намерены поступать и в будущем, когда эпидемиологическая обстановка начнет налаживаться. А пока начнем готовиться к Санкт-Петербургу - 2021.

– Выставочные компании вошли в список отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Какими мерами поддержки из предложенных государством ESG сможет воспользоваться и насколько они, по вашему мнению, действенны в такой ситуации?

– Как бы странно это ни смотрелось со стороны, мы от государства ничего не сможем получить. Да, выставочная отрасль официально признана пострадавшей, это правда. Тем не менее многие участники рынка не могут рассчитывать на поддержку по причине несоответствия основного вида деятельности (согласно ОКВЭД) тем, которые формально указаны в законе.

Безусловно, выставочная деятельность от коронавируса пострадала страшно. Если взять всю цепочку – выставка, оператор, инфраструктура и обслуживание павильонов, персонал, подрядчики, строители, – это громадная индустрия, которой резко перекрыли кислород. Поэтому многие рассчитывали на госпомощь, но эти надежды, к сожалению, не оправдались. На мой взгляд, правительству стоило бы менее формально подходить к оценке пострадавших и смотреть не только коды, но и то, чем на самом деле занимается компания. Поэтому рассчитывать в первую очередь надо только на себя и на свои силы. Да, помощь бы сейчас не помешала, но, если нет, просто будем продолжать работать.

Андрей ЕГОРОВ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Июнь 2020 г.