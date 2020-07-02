02 июля 2020 года

ВТО хочет активизировать переговоры по «рыбным» субсидиям

Всемирная торговая организация представила новый проект документа – основы для соглашения об отмене вредных рыболовных субсидий. Пока переговоры в тупике из-за разногласий между странами и глобального кризиса, вызванного пандемий COVID-19.

Текст документа 26 июня представил главам делегаций в ВТО председатель переговорной группы – посол Колумбии Сантьяго Уиллс. Обнародование проекта говорит о том, что диалог может возобновиться уже в ближайшем будущем, обращает внимание портал Seafood Source. Запланированную на июнь министерскую встречу Всемирной торговой организации в Казахстане отменили из-за пандемии коронавируса, новая дата еще не назначена.

По словам Сантьяго Уиллса, он старается стимулировать продвижение переговорного процесса, чтобы завершить его к концу года. Дипломат призвал членов ВТО работать максимально быстро и эффективно и быть готовыми на компромисс для согласования окончательного текста.

Всемирная торговая организация уже 20 лет пытается добиться заключения соглашения об отмене многомиллиардных субсидий в сфере рыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, экологи считают такую меру необходимым условием для защиты рыбных ресурсов. Этот шаг важен и для имиджа ВТО, уже много лет не заключавшей многосторонних соглашений, отмечает Reuters.

Сотрудник некоммерческой неправительственной организации Pew Charitable Trusts Эрнесто Фернандес Монж рассказал, что обнародованный документ основан на докладах посредников по переговорам и мартовском проекте доклада Сантьяго Уиллса о перелове и избыточных мощностях.

Согласно анализу, опубликованному в научном журнале Marine Policy в ноябре 2019 г., государства по всему миру ежегодно тратят около 35 млрд долларов на субсидирование рыболовства и 22 млрд долларов – на увеличение промысловых мощностей путем строительства новых больших траулеров.

Тем временем Китай отозвал поданный в ВТО протест против отказа Евросоюза предоставить стране статус рыночной экономики. Эксперты предполагают, что КНР пошла на такой шаг, чтобы получить выгодные условия на переговорах о рыболовных субсидиях как развивающаяся страна.

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