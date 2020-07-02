Новости
Предполагается, что страны - участники соглашения ограничат предоставление субсидий, в частности, на постройку крупнотоннажных траулеров

ВТО хочет активизировать переговоры по «рыбным» субсидиям

Всемирная торговая организация представила новый проект документа – основы для соглашения об отмене вредных рыболовных субсидий. Пока переговоры в тупике из-за разногласий между странами и глобального кризиса, вызванного пандемий COVID-19.

Текст документа 26 июня представил главам делегаций в ВТО председатель переговорной группы – посол Колумбии Сантьяго Уиллс. Обнародование проекта говорит о том, что диалог может возобновиться уже в ближайшем будущем, обращает внимание портал Seafood Source. Запланированную на июнь министерскую встречу Всемирной торговой организации в Казахстане отменили из-за пандемии коронавируса, новая дата еще не назначена.

По словам Сантьяго Уиллса, он старается стимулировать продвижение переговорного процесса, чтобы завершить его к концу года. Дипломат призвал членов ВТО работать максимально быстро и эффективно и быть готовыми на компромисс для согласования окончательного текста.

Всемирная торговая организация уже 20 лет пытается добиться заключения соглашения об отмене многомиллиардных субсидий в сфере рыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, экологи считают такую меру необходимым условием для защиты рыбных ресурсов. Этот шаг важен и для имиджа ВТО, уже много лет не заключавшей многосторонних соглашений, отмечает Reuters.

Сотрудник некоммерческой неправительственной организации Pew Charitable Trusts Эрнесто Фернандес Монж рассказал, что обнародованный документ основан на докладах посредников по переговорам и мартовском проекте доклада Сантьяго Уиллса о перелове и избыточных мощностях.

Согласно анализу, опубликованному в научном журнале Marine Policy в ноябре 2019 г., государства по всему миру ежегодно тратят около 35 млрд долларов на субсидирование рыболовства и 22 млрд долларов – на увеличение промысловых мощностей путем строительства новых больших траулеров.

Тем временем Китай отозвал поданный в ВТО протест против отказа Евросоюза предоставить стране статус рыночной экономики. Эксперты предполагают, что КНР пошла на такой шаг, чтобы получить выгодные условия на переговорах о рыболовных субсидиях как развивающаяся страна.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРкитай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Отрасли не хватает живого общения

Заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Заведующий профильным сектором лаборатории промысловой океанографии ТИНРО

Дмитрий АНТОНЕНКО

Куда уходит сайра

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Коронавирус бросил нам новые вызовы

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.