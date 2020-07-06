06 июля 2020 года

Норвежскому лососю открывают дорогу по России

Через Россию возобновляется транзит продукции из норвежского аквакультурного лосося, выработанной предприятиями стран ЕАЭС. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Транзит готовой продукции, произведенной из норвежской продукции аквакультуры, по территории России был приостановлен 9 января. В Россельхознадзоре меру объяснили тем, что в 2019 г. неоднократно выявлялась продукция с нарушениями, поступающая из стран – членов Евразийского экономического союза и выработанная из норвежского сырья. По данным надзорного ведомства, такие товары не соответствовали требованиям ЕАЭС по микробиологическим показателям и содержали остатки лекарственных средств.

Также ветслужба указала, что коллеги из Норвегии – Mattilsynet – не дали согласие на проведение российской инспекции аквакультурных предприятий королевства.

Об отмене ограничения Россельхознадзор заявил по итогам переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным. Телеконференция прошла 3 июля.

«Возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель)», – сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Также стороны договорились, что до завершения интеграции информационных систем стран – членов ЕАЭС в пунктах приема уведомлений (ППУ) на российско-белорусском участке госграницы будут оформлять уведомления на грузы, следующие транзитом из Белоруссии через Россию в другие страны союза. Затем факт убытия товара с территории РФ будут фиксировать в ППУ на российско-казахстанском участке границы.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews