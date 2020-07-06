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Серый морской еж, добытый на Курилах. Фото ЮКРК

Острый вопрос морского ежа

В этом году Минприроды не согласовало промысел морского ежа в заказнике «Малые Курилы». Ведомство ссылается на позицию администрации ООПТ о снижении запасов. Однако рыбопромышленники говорят, что данные о состоянии ресурса истолкованы некорректно, с ним все в порядке, а запрет добычи бьет по малому и среднему бизнесу.

Положение о федеральном заказнике «Малые Курилы» позволяет добывать в его акватории морского ежа и приморского гребешка с соблюдением режима особой охраны территории. Однако объемы, способы и районы освоения должны быть согласованы с Минприроды России. Раньше предприятия успешно получали такое одобрение, но в 2020 г. ситуация изменилась: в возможности продолжать промысел рыбакам отказали.

Принять такое решение побудила забота о состоянии биоресурсов, сообщили Fishnews в ФГБУ «Государственный природный заповедник «Курильский» (находится в ведении Минприроды, отвечает за сохранение биоразнообразия в заказнике).

«По данным СахНИРО за период с 2010 по 2019 год произошло значительное снижение удельной численности морского ежа с 40,1 экз/м² (в 2010 году, в допромысловый период) до 6,4 экз/м² (в 2019 году); приморского гребешка - с 1,5 экз/м² до 0,18 экз/м² соответственно. Процентное соотношение удельной численности и удельной биомассы 2019 года ниже допромысловых показателей на 78-89%. Это говорит о том, что в акватории Малых Курил (в границах ООПТ) происходит значительное сокращение запасов морского ежа серого и приморского гребешка», – заявили в учреждении.

С другой стороны, обратили внимание в администрации заказника, промысловых запасов морских биоресурсов достаточно за пределами особо охраняемой природной территории в Южно-Курильской зоне.

Представители бизнеса, в свою очередь, говорят о вопросах к обоснованию запрета. Ежегодная оценка состояния и количества ресурсов складывается из анализа многочисленных показателей функционирования популяции. «На основании только удельных показателей обилия (средняя плотность и биомасса) опрометчиво судить о состоянии ресурса в целом. Вывод о снижении запасов морского ежа на этом основании нельзя считать обоснованным, – сказано в письме, которое Сахалинский филиал ВНИРО (СахНИРО) направил в ответ на обращение рыбопромышленников. – Например, съемка 2019 года была выполнена в посленерестовый период, когда нерестовые скопления ежа начали распадаться. Как следствие, были получены низкие удельные показатели численности и биомассы».

Морские ежи в акватории охранных зон и за их пределами принадлежат к единой популяции и разделение запаса на две части биологически неправильно, обратили внимание в СахНИРО.

В отраслевом институте также отметили по итогам съемки прошлого года большое количество молоди и пререкрутов, вступающих в промысел в 2020 и 2021 гг., и промысловые показатели.

«Состояние ресурсов серого морского ежа и морского (приморского) гребешка в районе южных Курильских островов (зона Южно-Курильская) оценивается как стабильное. Такое заключение сделано на основании длительного (20 лет) мониторинга в ходе водолазных учетных съемок и наблюдений на промысле.

Регулирование хозяйственной деятельности в охранной зоне заказника «Малые Курилы» осуществляется на основе соответствующего положения о заказнике и федерального законодательства», – заявили в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направляла обращения по ситуации и в Министерство природных ресурсов, и руководству рыбной отрасли. Не совсем понятно, какой же ущерб может наносить популяции щадящий сбор водолазами, комментирует президент АРСО Максим Козлов.

Запасы в рассматриваемом районе как были, так и остаются стабильными, считает заместитель директора компании «Союзокеан» по научной работе Александр Пьянов (собеседник Fishnews отметил, что является кандидатом биологических наук, имеет образование ихтиолога-рыбовода). Промыслом, по его словам, и так осваивалось гораздо меньше возможного – общий допустимый улов (ОДУ) уже много лет не меняется и составляет 6 тыс. тонн.

Ассоциация обратилась в Росрыболовство и предложила провести совместное совещание с Минприроды, чтобы попытаться урегулировать вопрос.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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