07 июля 2020 года

Уловы лосося считают ученые

На 6 июля российские рыбопромышленники освоили около 7,9 тыс. тонн тихоокеанских лососей, сообщает ВНИРО. В том числе 5 тыс. тонн красной рыбы добыто в водах Камчатского края.

На отчетную дату 56% уловов формировала нерка – объем ее добычи превысил 4,3 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По данным института, 3,5 тыс. тонн приходится на нерку Камчатского залива.

О завершении миграции ранней формы нерки в реку Камчатка специалисты судят по тому, что в реку за неделю пропущено около 2 тыс. производителей. Общее количество прошедшей на нерест нерки ранней формы оценивают в 427 тыс. рыб – 75% от оптимума.

Развивается промысел озерновской нерки. Ее вылов достиг 158 тонн, он в 5,5 раза ниже уровня прошлого года. На нерестилища пропущено около 54 тыс. производителей этого лосося.

В целом на начало июля вылов нерки на Дальнем Востоке России на треть отстает от показателей на отчетную дату 2019 г., подчеркнули во ВНИРО.

Вторую позицию сохраняет горбуша – около 2,6 тыс. тонн. Основной регион ее промысла – Хабаровский край (примерно 1,7 тыс. тонн).

Замыкает тройку лидеров кета – вылов превысил 0,8 тыс. тонн. Главными районами добычи были Северные Курилы и Камчатский край.

Нерестовая миграция чавычи и симы завершается. На отчетную дату добыто 244 тонны чавычи и 3,7 тонны симы. Тем не менее это единственные виды тихоокеанских лососей, уловы которых на отчетную дату превышают уровни предыдущего года, обратили внимание в институте.

В прикурильских водах Тихого океана НИС «Кагановский» продолжает учетную траловую съемку лососей. Основные скопления горбуши обнаружены в центральной и северо-восточной частях акватории исследований. Учтено около 358 млн особей горбуши, из них примерно 274 млн рыб - вне исключительной экономической зоны России. Эти показатели уступают только результатам съемок 2010, 2012 и 2018 гг., отметили во ВНИРО.

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