07 июля 2020 года

Рыбакам ЕС придется позаботиться о дельфинах

Европейская комиссия потребовала от Франции, Испании и Швеции безотлагательных мер по снижению числа смертей морских млекопитающих в сетях рыбаков. Экологи рассчитывают, что это станет сигналом и для других стран ЕС.

В прошлом году группа экологических организаций призвала Еврокомиссию воздействовать на правительства 15 стран ЕС, чтобы эти государства усилили работу по предупреждению гибели дельфинов и морских свиней на рыбном промысле. С подобным призывом выступил и Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES), пишет портал Undercurrent News.

По данным природоохранной организации Seas At Risk, только зимой 2018 – 2019 гг. и лишь в Бискайском заливе в сетях рыбаков погибло около 11,3 тыс. дельфинов. В большой опасности, по данным экологов, находятся и морские свиньи Балтийского моря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, «зеленые» приветствовали решение Еврокомиссии. «Оно должно стать сигналом для всех стран ЕС о немедленных мерах по снижению прилова и гибели морских млекопитающих», – заявил представитель юридической природоохранной организации Client Ear Джон Кондон.

В Seas At Risk отметили, что рекомендуемые учеными временные запреты на промысел и электронный мониторинг позволит государствам Евросоюза стать лидерами в борьбе с приловами.

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