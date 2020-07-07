07 июля 2020 года

Дальневосточные марифермы получили шанс вырасти

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта предлагает снять ряд административных барьеров в сфере марикультуры. Одна из инициатив – внесение изменений в порядок формирования рыбоводных участков.

Напомним, особый порядок определения границ рыбоводных участков (РВУ) в Дальневосточном бассейне утвержден постановлением правительства РФ от 9 апреля 2018 г. № 429. Поправки в документ АПИ подготовило при координации Минвостокразвития.

Предлагается предусмотреть возможность расширения границ РВУ за счет примыкающей свободной акватории. Другая инициатива – ввести обязательное примыкание границ участка к берегу (урезу воды), сообщили Fishnews в пресс-службе агентства.

По оценке АПИ, это позволит увеличить площадь используемой для марикультуры акватории не менее чем на 30%. Ожидается, что финансовые показатели проектов вырастут на 25%, улучшится ситуация с пресечением воровства товарной продукции и браконьерства.

Кроме того, агентство внесло предложения по модернизации сервиса «Аквавосток» (aquavostok.ru). В частности, планируется вести и отправлять с помощью сайта отчетность, добавить возможность оперативного обращения пользователей в Минвостокразвития и Росрыболовство, а также другие функции. Ранее такие инициативы выдвинул отраслевой бизнес.

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