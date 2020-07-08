08 июля 2020 года

Депутаты одобрили меры поддержки для бизнеса в Арктике

Госдума приняла пакет федеральных законов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Далее документы направят на рассмотрение в Совет Федерации, а затем – на подпись президенту.

По словам возглавляющего Госкомиссию по вопросам развития Арктики вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сделаны важные шаги в совершенствовании системы государственного управления по развитию макрорегиона.

«Практически вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с набором налоговых льгот. Самое главное – меняется принцип: если на предыдущем этапе государство само инвестировало в Арктику, причем в не очень больших объемах, то сейчас мы говорим о поддержке инвесторов и оказании содействия проектам в сфере экономики», – заметил Юрий Трутнев.

Главная цель преференций — стимулировать создание в Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест. Принятые парламентариями законы расширяют территорию Арктической зоны: она будет включать четыре региона и 45 муниципальных образований, рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Прописаны условия получения статуса резидента и, соответственно, доступа к мерам господдержки, налоговые льготы. Предусматривается упрощение целого ряда административных процедур, возможность применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, в том числе на отдельных участках морских портов. Приоритетные пункты пропуска через госграницу будут работать круглосуточно, в них создадут «одно окно» и установят предельные сроки таможенного досмотра грузов. Органы государственной власти наделят правом без торгов предоставлять земельные участки резидентам. Предполагается процедура одновременного осуществления экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации инвесторов.

В развитие законов правительство РФ подготовит механизмы субсидирования процентной ставки по кредитам на инвестиции в Арктике, а также затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации арктических инвестиционных проектов.

Кроме того, законы предусматривают ряд мер по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews