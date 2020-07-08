08 июля 2020 года

Брюссель готов уступить в «рыбной» сделке по Brexit

Евросоюз решил смягчить позиции на переговорах о рыбном промысле в водах Великобритании после Brexit. Одна из уступок касается доступа флота ЕС в исключительную экономзону Соединенного Королевства, отмечает британское издание.

О готовности к компромиссу заявил главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье, пишет британская газета The New European. Издание ссылается на стенограмму совещания, которое прошло 23 июня.

Предполагается, что, согласно принципу «зональной привязки» (zonal attachment), британские доли квот будут зависеть от длительности пребывания рыбных популяций в водах королевства. Такой подход дает стране преимущества: с изменением климата все больше рыбы смещается в исключительную экономзону Великобритании, сообщает корреспондент Fishnews.

The New European также отмечает, что Мишель Барнье отступил от требования оставить судам ЕС нынешний доступ в воды Соединенного Королевства. Дипломат признал, что такая политика была «явно не сбалансирована». Представитель Евросоюза еще раз подчеркнул, что сторонам не удастся заключить сбалансирование торговое соглашение без договора по рыболовству.

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