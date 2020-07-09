09 июля 2020 года

Индия готовит лазейки для сохранения «рыбных» субсидий

Индия подготовила для ВТО свой вариант соглашения об отмене избыточных субсидий в сфере рыболовства. Проект предусматривает послабления для поддержки кустарного промысла в развивающихся странах.

Дели предлагает разрешить государствам - участникам соглашения субсидировать рыбный промысел в прибрежье (в пределах 12-мильных зон), пишет The Economic Times.

Однако под это послабление не попадают страны, у которых валовой национальный доход на душу населения превышает 5 тыс. долларов в течение трех лет подряд, доля в общемировом морском промысле - более 2%, а вклад в ВВП сельского и лесного хозяйства и рыболовства – в пределах 10%. Также льготы в индийском проекте соглашения не распространяются на государства, ведущие океанический лов, сообщает корреспондент Fishnews.

Таким образом, по предложенным Индией критериям Китай не попадает в список развивающихся стран, которым разрешат продолжить субсидирование рыболовства.

Напомним, что Всемирная торговая организация пытается активизировать идущие уже 20 лет переговоры по отмене избыточных субсидий для рыбной отрасли. Такую меру планируется ввести для защиты промысловых запасов планеты. При этом Индия и Китай хотят сохранить субсидии хотя бы частично.

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