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«Тройка» освоила уже более 830 тонн горбуши. Фото пресс-службы компании

Рыбаки отмечают хорошие подходы горбуши в Приморье

Лососевая путина в Приморском крае стартовала рано. Горбуша улова-2020 уже реализуется в розничной торговле, в том числе в рамках региональной программы по повышению доступности рыбных товаров.

«Когда комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Приморье приняла решение о старте путины с 10 июня, для нас это было несколько необычно, - рассказала Fishnews заместитель директора ООО «Тройка» Юлия Беликова. – Исторически путина начиналась позднее. Тем не менее мы приняли во внимание прогнозы ученых и к 10 июня полностью подготовились к промыслу. Прогноз оправдался: рыба пошла рано и ее много».

По результатам первых недель промысла прогнозируемый объем вылова горбуши в Приморье на 2020 г. повысили на 800 тонн – с 982 тонн до 1782 тонн.

По словам Юлии Беликовой, благодаря своевременной подготовке к путине «Тройка» освоила уже более 830 тонн. Компания ведет промысел у побережья Тернейского района. Уловы перерабатываются как на собственном береговом заводе «Тройки», так и силами партнерских перерабатывающих судов.

«Более 3% от всей рыбопродукции, изготовленной на 7 июля заводом «Тройка», поставлено в магазины сети «Реми» во Владивостоке и других городах края в рамках программы «Приморская рыба», – отметила заместитель директора компании. – Благодаря этой программе жители региона смогут приобретать неразделанную горбушу из Тернейского района по 117,9 рублей за килограмм, притом что на рынке она стоит около 200 кг».

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Fishnews

  • «Тройка» освоила уже более 830 тонн горбуши. Фото пресс-службы компании
  • «Тройка» освоила уже более 830 тонн горбуши. Фото пресс-службы компании
  • «Тройка» освоила уже более 830 тонн горбуши. Фото пресс-службы компании
  • Горбуша улова-2020 уже реализуется в рамках программы «Приморская рыба». Фото пресс-службы компании
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