13 июля 2020 года

Заполярье сняло требование по карантину для моряков

В Мурманской области отменяется обязательная 14-дневная обсервация для экипажей судов. Теперь моряки, прибывшие для смены из других регионов России, изоляцию не проходят.

Также отменяется обязательное тестирование на коронавирус на десятый день. Прибывшим для смены членам экипажей нужно сдать тест на COVID-19 и получить отрицательный результат перед входом на судно. Распоряжение о корректировке введенных ранее мер подписал губернатор Андрей Чибис.

Для экипажей, прибывших в регион после рейса из других государств, правила остаются прежними. Это двухнедельная самоизоляция и тестирование, сообщает корреспондент Fishnews.

Об изменениях глава региона рассказал на видеоконференции с рыбопромышленниками накануне их профессионального праздника. «С учетом сложившейся ситуации по коронавирусу важным вопросом остается обеспечение бесперебойной работы отрасли, в частности, смены экипажей рыбопромысловых судов», - отметили в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews