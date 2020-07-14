14 июля 2020 года

Нефтяники составят планы по борьбе с разливами

Внесены изменения в закон «Об охране окружающей среды» и ряд других правовых актов. Поправки регулируют вопросы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Федеральный закон подписал глава государства Владимир Путин. С помощью этих изменений планируется предотвратить возникновение ЧС, подобных разливу дизельного топлива в Норильске, отметили в государственно-правовом управлении президента.

В новой редакции изложена статья 46 ФЗ «Об охране окружающей среды». Установлены экологические требования для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для переработки (производства), транспортировки, хранения, реализации этого сырья и произведенной из него продукции. При осуществлении такой деятельности нужно предусматривать меры для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и другого негативного воздействия на природу.

Организации, работающие в этой сфере, должны до 1 января 2024 г. утвердить планы предупреждения и ликвидации нефтеразливов, сообщили Fishnews в пресс-службе президента. Планы и вносимые в них изменения нужно согласовать с Росприроднадзором – в части соответствия требованиям, установленным правительством РФ.

Законом устанавливает требования к мероприятиям по предупреждению и ликвидации нефтеразливов, к финансовому обеспечению этих мероприятий, а также обязанности эксплуатирующей организации и порядок действий федеральных органов исполнительной власти при возникновении разливов.

Правительство РФ должно установить требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в борьбе с нефтеразливами.

Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «О континентальном шельфе РФ», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», а также устанавливаются переходные положения.

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