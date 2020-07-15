15 июля 2020 года

Дмитрий Сапов: Наши краболовы задают новый стандарт в отрасли

Группа компаний «Русский краб» построит на отечественных верфях 10 судов. Решения, заложенные в проекте, позволят краболовам оставаться современными и технологичными как минимум двадцать лет, рассказал заместитель генерального директора ГК «Русский краб» по строительству флота Дмитрий Сапов.

В июне на Онежском заводе в Карелии группа компаний «Русский краб» заложила головное судно для добычи и перевозки живого краба. «Дата несколько опережает контрактный график, что не может не радовать: это одно из свидетельств технической и организационной готовности завода к работе над большим проектом», – отметил в интервью Fishnews заместитель генерального директора ГК «Русский краб» по строительству флота Дмитрий Сапов.

Сейчас по головному заказу изготовлено уже более 10% секций корпуса судна: заложен киль и ведется сборка корпуса на стапеле. А по первому серийному судну уже изготовлены закладные секции.

«Мы не торопим завод с темпами строительства серийных судов, считаем правильным сфокусировать внимание на качественной проработке головного краболова, чтобы минимизировать количество доработок и переделок. С верфью налажен конструктивный диалог по техническим и организационным вопросам, на ее территории начал работу наш проектный офис», – рассказал представитель группы компаний.

Еще три краболова – процессоры – заказаны на Окской судоверфи в Нижегородской области. «Суда для перевозки живого краба и процессоры в своей основе имеют один проект – 5712. Онежский ССЗ строит более крупную серию и приступил к строительству в апреле. Окская верфь приступит к строительству серии в ноябре, когда все нюансы головного судна, строящегося на Онежском заводе, будут качественно отработаны», – сообщил Дмитрий Сапов.

Заводы для размещения заказов проводили в рамках открытого конкурса. В нем участвовало 16 российских верфей, в том числе дальневосточных. «Оценку поступивших предложений проводил большой коллектив специалистов. По совокупности факторов, включая техническую и коммерческую часть предложений, а также сроки исполнения, решили сделать выбор в пользу ОССЗ и Окской верфи», – прокомментировал заместитель генерального директора ГК «Русский краб».

По словам Дмитрия Сапова, суда, строящиеся по проекту 5712, задают высокую планку в первую очередь в таких показателях, как масса перевозимой за рейс продукции (живой либо замороженной), сохранность улова, комфортная среда для отдыха экипажа, безопасность палубной команды, онлайн-доступ к системам судна с берега и т.д. Будет использовано современное и надежное оборудование, которое повысит производительность флота, отметили в ГК «Русский краб».

«Однако, говоря о новых стандартах, мы имеем в виду не только техническую новизну судов, – заявил собеседник Fishnews. – Специализированные суда для добычи краба не делали в стране с советских времен. Для этого промысла использовались рыболовные шхуны, их «подгоняли» под нужды крабодобытчиков. И даже те немногие суда, которые заказывали для себя крабопромысловые компании, чаще всего имели в основе проект, разработанный для ловли рыбы. Поэтому нынешняя кампания по «крабострою», старт которой дал инвестиционный порядок распределения квот, в целом может считаться новым стандартом отрасли. Люди, работающие на добыче краба, наконец получат флот, спроектированный специально для них».

Проект 5712 отличает самая большая вместимость крабовых танков (640 м3), оборудованных передовой системой рециркуляции и охлаждения забортной воды, для перевозки живого краба используются погруженные клети в несколько ярусов. Будет система телеметрии – для передачи данных о состоянии продукции на берег, рассказал Дмитрий Сапов.

Судно приводит в движение среднеоборотный дизель, обеспечено резервирование хода, имеется носовое подруливающее устройство.

Предусмотрена система антиобледенения, которая будет бороться с одной из главных проблем навигации в Охотском море – обрастанием открытой палубы и механизмов льдом.

Большое внимание уделено организации пространства для команды, подчеркнул представитель ГК «Русский краб». Жилой блок соответствует европейским стандартам – просторнее в 1,5-2 раза, чем на действующих судах, с хорошей мебелью. «Будет спортзал, сауна. Все помещения проектируются с минимизацией уровня шума и вибрации. Нам важно, чтобы экипажи, находясь на промысле, имели максимально комфортные и безопасные условия», – заявил Дмитрий Сапов.

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