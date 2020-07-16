16 июля 2020 года

Восточно-Сибирский бассейн теперь с новыми правилами рыболовства

С 26 июля вступят в силу новые правила рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна. Таким образом, актуализация документов для промысла продолжается.

Новые правила рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна утверждены приказом Минсельхоза России от 26 июня 2020 г. № 347. Теперь документ прошел стадию официального опубликования, сообщает корреспондент Fishnews

Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн включает Восточно-Сибирское море с бассейнами впадающих в него рек, море Лаптевых (за исключением заливов Хатангский, Фаддея, Симса, Терезы Клавенес) с бассейнами впадающих в него рек, протекающих по территории Республики Саха (Якутия). К бассейну относятся также все водные объекты рыбохозяйственного значения, расположенные на сухопутной территории Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Магаданской, Амурской областей и Хабаровского края, ограниченной бассейнами этих рек. Исключение – пруды и обводненные карьеры, находящиеся в региональной, муниципальной или частной собственности.

Правила регулируют разные виды рыболовства, в том числе промышленное и прибрежное, любительское, традиционное.

Напомним, в июне 2019 г. вступили в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна , а в марте 2020 г. – для Азово-Черноморского бассейна .

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