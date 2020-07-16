16 июля 2020 года

«Арктический гектар» готовят россиянам

Разработан законопроект, который позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне. Их можно будет использовать для строительства домов или любой экономической деятельности.

Поручение о разработке законопроекта дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «Опыт распространения упрощенного механизма получения земли на Дальнем Востоке показал его простоту, эффективность и востребованность. Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий», – прокомментировал вице-премьер – полпред.

Отмечено, что актуальность упрощения системы предоставления земли возрастает: до конца лета вступят в силу законы о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике. Планируется, что это даст стимул местному населению заняться бизнесом на своих участках.

«Было решено внести поправки в федеральный закон № 119 (о «дальневосточном гектаре»). Но некоторые позиции у Дальнего Востока и Арктики различаются. Например, регионам Арктики предлагается установить границы выделения участков таким образом, что разрешенные территории могут захватывать и черту самого города. На Дальнем Востоке же власти создают «буферные зоны», где участки брать нельзя. В целом в Арктике именно власти каждого субъекта по согласованию с общественным советом Арктической зоны будут решать, какие земли «открыть» для предоставления», – рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

По информации министерства, право на получение земельных участков в первые 6 месяцев действия закона будут иметь граждане, зарегистрированные в арктических регионах и муниципальных образованиях. По истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

Можно будет получить бесплатно участок земли размером до 1 га сроком на 5 лет, а затем оформить его в собственность или долгосрочную аренду. Эта земля предназначена для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных услуг.

В Минвостокразвития подчеркнули, что участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью – Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, и в общей сложности 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии.

«Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут, так как земля там выдается, как на Дальнем Востоке», – обратили внимание в министерстве.

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