17 июля 2020 года

Рыболовы Певека смогут закинуть сети

На Чукотке решена проблема с любительским рыболовством в городском округе Певек. Теперь там можно добывать арктического гольца и горбушу сетью на специально отведенных участках.

Власти региона решили вопрос совместно с Минсельхозом и Росрыболовством, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО. Места добычи утверждены в новых правилах рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна.

Суточная норма составляет 3 горбуши и 100 экземпляров гольца. Для вылова нужно подать заявление на маркировку сетей.

Продолжается работа по увеличению лимитов для традиционного рыболовства в регионе, отметил губернатор Роман Копин.

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