17 июля 2020 года

«Русский краб» вступил в профильную ассоциацию

ГК «Русский краб» вошла в состав Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. Объединение усилий способно обеспечить особый результат для развития поставок, считает руководитель группы компаний Дмитрий Трубников.

Группа компаний «Русский краб», обладающая крупнейшим объемом крабовых квот на Дальневосточном бассейне, вступила в профильное отраслевое объединение – Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока. Решение об этом приняло общее собрание АДК, рассказали Fishnews в пресс-службе «Русского краба».

«Процессы, происходящие в крабодобывающей отрасли, носят системный характер. Изменения в структуре промысла с акцентом на производство и доставку до потребителя продукции в живом виде предъявляют новые требования не только к эффективности добычи, но и к транспортно-логистической составляющей, к пониманию рынка. Поэтому компаниям, которые добывают краба, предстоит решать комплекс вопросов – от строительства нового современного флота до продвижения продукции конечному потребителю. Это масштабная задача, которую необходимо решать только совместными усилиями, и участие в ассоциации такой крупной компании, как ГК «Русский краб», безусловно, будет способствовать реализации отраслевых проектов, направленных на обновление флота, береговой инфраструктуры, маркетинг, популяризацию и позиционирование деликатесного отечественного продукта в России и за рубежом», – заявил президент АДК Александр Дупляков.

Генеральный директор ГК «Русский краб» Дмитрий Трубников отметил, что в силу специфики крабового бизнеса именно объединение усилий игроков способно дать синергетический результат в вопросах продвижения и развития экспорта краба.

Совместная работа поможет увеличить эффективность продаж для всех российских компаний – добытчиков краба, повысить престиж продукта и отрасли в целом, считает руководитель «Русского краба». «Есть уверенность, что это вполне реально: профессионализм наших партнеров по ассоциации – вне сомнения, как и их нацеленность на успех. ГК «Русский Краб» готова привнеси свою экспертизу в общие проекты», – сказал Дмитрий Трубников.

Одной из первых инициатив «Русского краба» в статусе члена АДК стало предложение о разработке единого стандарта по приемке живых крабов при экспорте в страны АТР. «Унифицированный подход к градации продукта закрепит общие для дальневосточных производителей нормы и требования, окажет положительное влияние на качество продукции и укрепит ее рыночную позицию», – заявили в пресс-службе.

Fishnews