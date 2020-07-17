17 июля 2020 года

Американским минтайщикам помогут со сбытом

Минсельхоз США намерен поддержать национальных производителей минтая через закупки их продукции на сумму до 20 млн долларов. Эта мера принимается для компенсации предприятиям ущерба из-за пандемии коронавируса.

Уже опубликовано уведомление о закупке 3,3 тыс. тонн палочек из минтая и минтаевого филе в период с августа 2020 г. по март 2021 г., уточняет портал Undercurrent News.

Финансирование выделено в соответствии с разделом 32 «Поправки к закону «О регулировании сельского хозяйства» 1935 года». Документ предусматривает приобретение пищевой продукции американского происхождения для компенсации ущерба. Закупленные продукты поступают в «продовольственные банки» (food banks) для реализации вне обычных торговых сетей. Например, для благотворительной помощи или школьных обедов. Школам впоследствии компенсируют из федерального бюджета 12% стоимости продуктов, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), Соединенные Штаты за первые пять месяцев текущего года экспортировали 169 тыс. тонн минтая общей стоимостью 513,5 млн долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса американские власти уже выделили 300 млн долларов на поддержку рыбаков. При этом сенаторы и представители отрасли выступили за еще более масштабную помощь.

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