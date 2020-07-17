Американским минтайщикам помогут со сбытом
Минсельхоз США намерен поддержать национальных производителей минтая через закупки их продукции на сумму до 20 млн долларов. Эта мера принимается для компенсации предприятиям ущерба из-за пандемии коронавируса.
Уже опубликовано уведомление о закупке 3,3 тыс. тонн палочек из минтая и минтаевого филе в период с августа 2020 г. по март 2021 г., уточняет портал Undercurrent News.
Финансирование выделено в соответствии с разделом 32 «Поправки к закону «О регулировании сельского хозяйства» 1935 года». Документ предусматривает приобретение пищевой продукции американского происхождения для компенсации ущерба. Закупленные продукты поступают в «продовольственные банки» (food banks) для реализации вне обычных торговых сетей. Например, для благотворительной помощи или школьных обедов. Школам впоследствии компенсируют из федерального бюджета 12% стоимости продуктов, сообщает корреспондент Fishnews.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), Соединенные Штаты за первые пять месяцев текущего года экспортировали 169 тыс. тонн минтая общей стоимостью 513,5 млн долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса американские власти уже выделили 300 млн долларов на поддержку рыбаков. При этом сенаторы и представители отрасли выступили за еще более масштабную помощь.
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