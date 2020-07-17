17 июля 2020 года

Свежий лосось порадует дальневосточников

Горбуша в Приморском крае в этом году подошла раньше обычного. Рыбаки уже обеспечивают свежими уловами жителей региона. Продовольственной безопасности уделяется особое значение в президентских программах по развитию Дальнего Востока.

Нынешний год считается в Приморье урожайным на горбушу. Промысел этого вида лососей начался раньше обычного. К 13 июля вылов составил более 873 тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Причем наука уже увеличила прогноз по добыче. Путина традиционно обеспечивает рабочие места для жителей северных районов края.

Лосось, пойманный в этом году, уже поставлен в магазины Владивостока и других населенных пунктов, рассказали рыбопромышленники. При этом предприятия участвуют в социальных программах, позволяющих купить рыбную продукцию по более доступной цене.

Лососевая путина – важнейшая для дальневосточных рыбаков. Готовиться к промыслу и предприятия, и власти начинают заранее: работа должна быть организована таким образом, чтобы обеспечить не только уловы, но и пропуск рыбы на нерестилища. Через логистический узел в Приморском крае идет дальнейшая транспортировка лосося по стране. Президент Владимир Путин в этом году поручил уделить особое внимание вопросам доставки дальневосточной рыбы до потребителя.

Fishnews