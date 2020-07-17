17 июля 2020 года

Льготное страхование распространят на карповых и сиговых

Минсельхоз представил проект плана сельскохозяйственного страхования на 2021 г. Предусмотрена государственная поддержка по ряду объектов товарной аквакультуры – список вновь расширяется.

Проекты документов – плана с приложениями – опубликованы на сайте regulation.gov.ru.

В перечень объектов, при страховании которых может оказываться господдержка, предполагается включить лососевые, осетровые, сомовые, карповые и сиговые виды рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Также прописаны предельные размеры ставок для расчета размера субсидий по регионам. По закону, министерство должно утвердить план не позже 31 июля текущего года.

Напомним, закон о распространении господдержки сельскохозяйственного страхования на товарную аквакультуру вступил в силу с 2019 г. При этом изначально из объектов рыбоводства эту льготу предусмотрели только для лососевых видов в двух регионах – Карелии и Мурманской области. В плане на 2020 г. перечень расширился по объектам (лососевые, осетровые, сомовые) и географически (на всю Россию).

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