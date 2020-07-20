20 июля 2020 года

Якутские рыболовы получили больше мест для заброса сетей

Рыбаки-любители Республики Саха (Якутия) смогут ловить сетями на 542 речных и озерных участках. Ранее такой способ добычи допускался только на 28 участках в арктических районах, а также на изолированных карасевых озерах.

Дополнительные возможности у рыбаков-любителей Республики Саха (Якутия) появились с выходом новых правил рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна. Они вступят в силу с 26 июля.

Жителям республики разрешено рыбачить с использованием сетных орудий добычи на специально отведенных 177 речных и 365 озерных участках по всем муниципальным районам, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. При этом нужно соблюдать суточные нормы, лов сибирского осетра запрещен.

Сети необходимо поставить на учет в Восточно-Сибирском теруправлении Росрыболовства.

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