21 июля 2020 года

Для жителей Камчатки ищут решения по рыбалке

Глава Камчатского края Владимир Солодов провел совещание по организации спортивного и любительского рыболовства. Главной темой стала добыча чавычи.

В ходе поездок Владимира Солодова в районы жители неоднократно жаловались, что им недостает путевок на чавычу. Отмечалось, что основная часть разрешений через коммерческие организации уходит туристам из других регионов.

По итогам совещания решено рекомендовать организациям спортивного и любительского рыболовства в бассейне реки Большая обеспечить распределение путевок в соотношении: 85% – жителям региона, 15% – приезжим туристам. Кроме того, планируется по договоренности с Камчатским филиалом ВНИРО увеличить количество путевок на 1000 за счет сокращения вылова в научно-исследовательских целях.

«Чтобы обеспечить справедливый подход, совместно с Союзом спортивного и любительского рыболовства будет проработан механизм заблаговременного сбора заявок от рыбаков. Но чтобы путевок хватило всем желающим, скорей всего, придется ограничить разрешенное к вылову количество до 1-3 хвостов за сезон», – рассказали Fishnews в пресс-службе правительства края.

Также решено начать популяризацию экологического подхода к рыбалке по принципу «поймал – отпустил».

«Главный вопрос – это дисциплина контроля за путевками. Необходимо закрытие путевки, продажа на месте, контроль за тем, что ловит именно тот человек, который приобрел путевку. А самое главное – это предотвращение использования путевки, как механизма легализации провоза рыбы, добытой браконьерским путем. В перспективе нам надо переходить на электронные путевки, это сразу позволит нам сделать процесс прозрачным», – отметил Владимир Солодов.

Врио министра рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский обратил внимание, что нужно найти гармоничное решение в рамках двух разнонаправленных задач. Первая – сохранить запас чавычи, вторая – дать возможность максимальному количеству граждан воспользоваться этим ресурсом.

«Прежде всего, надо повысить контроль за организацией выдачи и учета путевок, а также соответствия фактического вылова разрешенному», - сказал руководитель ведомства.

Глава региона подчеркнул, что перед тем, как принимать окончательное решение, все предложения дополнительно обсудят с общественностью.

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