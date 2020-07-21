21 июля 2020 года

Артем Шевченко: Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

В отрасли, которая отвечает за продовольственную безопасность страны, важно полагаться на своих производителей и специалистов, укреплять и развивать собственную техническую базу, отмечает гендиректор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Для рыбной отрасли в любых условиях задачей номер один остаются промысел и переработка уловов. Это значит, что должны бесперебойно работать суда, береговые заводы, выполняться инвестиционные обязательства, взятые с расчетом на квоты. Без технической поддержки не обойтись.

О том, как отражается форс-мажор мирового масштаба на работе отечественных производителей оборудования для рыбной отрасли, корреспондент журнала «Fishnews – Новости рыболовства» побеседовал с генеральным директором АО «Дальрыбтехцентр» (ДРТЦ) Артемом Шевченко.

По мнению собеседника издания, сложившаяся ситуация вновь вывела на первый план вопросы стратегического характера, в том числе зависимости российского рынка от иностранных технологий.

«Безусловно, сотрудничество развивать надо. С одной стороны, необходим обмен опытом и технологиями. На мой взгляд, было бы правильно размещать производства мировых поставщиков на территории России – это принесло бы пользу отечественным отраслям. Но, с другой стороны, мы видим, что зарубежные фирмы не спешат этого делать», – отмечает Артем Шевченко. В большинстве своем иностранные производители рассматривают нашу страну только как рынок сбыта, поясняет он.

Нынешняя же ситуация с закрытыми границами и серьезными ограничениями на передвижение людей и товаров по всему миру сместила акценты. «На первое место выходит вопрос создания технических центров именно в тех регионах, где наиболее высока потребность. В нашем случае – в главных промысловых районах, чтобы рыбаки могли получать необходимую технику и качественный сервис вовремя. На этом, я считаю, сегодня важно делать основной акцент в вопросах технологического взаимодействия. И это возможно», – уверен гендиректор ДРТЦ.

Внимания требует и ситуация с активным притоком в рыбную отрасль высокотехнологичного зарубежного оборудования – здесь также скрываются определенные риски, полагает эксперт.

«Я склонен говорить все-таки о том, что отрасль должна развиваться комплексно. Если мы хотим получить устойчивый прогресс, стабильность, снизить риски, то не должны забывать, что не все можно засыпать деньгами, дорогими иностранными брендами, надо поднимать и собственное производство», – обратил внимание Артем Шевченко. Ориентирами при этом должны быть не только объемы вылова и реализации рыбопродукции, но и оценка кадрового потенциала, степень развитости портовой инфраструктуры, судоремонта и обеспечения отрасли отечественным оборудованием.

«Стратегически важно, чтобы наша страна была максимально независима от иностранного ресурса как в технологическом плане, так и в плане кадрового потенциала. И все происходящее сегодня в мире подтверждает то, о чем мы говорим в последние годы: в отрасли, которая отвечает за продовольственную безопасность станы, важно полагаться на своих производителей и специалистов, укреплять и развивать собственную техническую базу», – уверен представитель машиностроительной отрасли.

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