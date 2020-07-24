24 июля 2020 года

РРПК нарастила уловы и выпуск продукции

«Русская рыбопромышленная компания» в первой половине 2020 г. перевыполнила плановые показатели по вылову и производству продукции из водных биоресурсов. Выпуск филе минтая увеличился на 10%.

За первые шесть месяцев текущего года суда «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) добыли 191,6 тыс. тонн рыбы, что на 2% больше, чем за первую половину 2019 г. Производство продукции увеличилось на 4% – до 127 тыс. тонн. Обеспечен рост выпуска высокомаржинальной продукции глубокой переработки – филе минтая – на 10%, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

«Несмотря на сложившуюся в мире сложную экономическую ситуацию, вызванную эпидемией новой коронавирусной инфекции, «Русской рыбопромышленной компании» удается обеспечивать высокий уровень добычи, производства и отгрузки продукции», – прокомментировал гендиректор РРПК Виктор Литвиненко.

Компания сохранила традиционные зарубежные рынки сбыта, в частности, в Китае и Корее, а также внутренний рынок. Географию реализации продукции удалось расширить за счет поставок филе минтая в Сингапур и обезглавленного минтая в Польшу.

В первом полугодии РРПК освоила около 70% квот по основному объекту промысла – минтаю. Всего в 2020 г. компания имеет право выловить 282,4 тыс. тонн этого вида. По объему минтаевых квот компания является одним из лидеров на мировом рынке белой рыбы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews