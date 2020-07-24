24 июля 2020 года

Инвестиционные квоты: Чукотское море предлагают поменять на Чукотскую зону

Минсельхоз подготовил изменения в правовую базу по инвестиционным квотам: треску Чукотского моря предлагается заменить треской Чукотской зоны. Поправки позволят возобновить прием заявок на выделение объемов под строительство объекта инвестиций типа «Ф».

Проект изменений в акты правительства по инвестиционным квотам вылова опубликован на портале regulation.gov.ru. Разработчиком выступило Министерство сельского хозяйства РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в феврале правительство выпустило постановление о дополнении списка судов, под строительство которых можно получить инвестквоты. В частности, в перечень включили объект инвестиций типа «Ф» – среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 50 м под объемы вылова трески в Западно-Беринговоморской зоне, Чукотском море, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне.

Однако общий допустимый улов трески в Чукотском море не установлен. Исследования показали, что в этом районе нет промысловых запасов в объеме, который позволил бы определить ОДУ и вести промышленную добычу, говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

В то же время допустимый улов трески установлен в Чукотской зоне, обратили внимание разработчики изменений. В связи с этим они предлагают внести поправки по объекту инвестиций типа «Ф» и поменять треску Чукотского моря на треску Чукотской зоны. Это позволит возобновить заявочную кампанию, рассказали ранее в Росрыболовстве.

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