24 июля 2020 года

Сенаторы предлагают выдавать рыбакам участки надолго

Члены Совета Федерации подготовили поправки в закон о рыболовстве. Предлагается установить единый срок пользования промысловыми участками и обеспечить их перезакрепление без торгов для добросовестного бизнеса.

Согласно действующей редакции федерального закона «О рыболовстве…» (статья 33.3), договоры пользования рыболовными участками могут быть заключены на срок от 10 до 25 лет. Участки предоставляются по результатам конкурса, при этом критерии, по которым устанавливается срок пользования РЛУ, отсутствуют.

Сенаторы предлагают однозначно определить срок, на который заключается договор пользования рыболовным участком, – 25 лет, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации.

Также законопроект предусматривает, что добросовестные пользователи рыболовных участков имеют право на заключение новых договоров по тем же РЛУ без проведения конкурса, отметили в Совфеде.

Первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин обратил внимание, что аналогичная норма в отношении рыбоводных участков уже закреплена в законе «Об аквакультуре…».

По словам парламентария, законопроект направлен на повышение инвестиционной привлекательности рыболовства и создание условий для долгосрочного планирования этого бизнеса.

Поправки рассмотрели на заседании рабочей группы комитета по мониторингу принятия нормативных правовых актов в области рыболовства и аквакультуры. В обсуждении участвовал заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. По итогам встречи документ решено внести в Госдуму после доработки.

Больше новостей отрасли – в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews