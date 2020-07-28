28 июля 2020 года

ОСК предложила государству подумать над ценами в судостроении

ОСК предлагает определить орган, который бы утверждал ценообразование при строительстве головных заказов для гражданских судов. «Это бы решило все наши проблемы», – заявил на встрече с Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Алексей Рахманов.

Отчитываясь перед президентом о достижениях Объединенной судостроительной корпорации по гражданскому судостроению, Алексей Рахманов оценил возможный объем заказов до 2030 г. на внутреннем рынке в 511 млрд рублей – это более 400 судов. Он отметил, что в развитии этого сегмента большую роль сыграли заказы от предприятий рыбной отрасли.

«Здесь очень много на самом деле работы, и благодаря тем решениям, которые принимало правительство в части «квот под киль», рыболовецкие суда. Мы на наших предприятиях строим 42 рыболовецких траулера различных размерений, включая огромный 160-метровый [траулер-]процессор, который строим на заводе «Янтарь», крупнейший в нашей производственной программе», – рассказал гендиректор ОСК.

Он также доложил о решении создать внутри корпорации центры компетенций – для контроля себестоимости и продвижения локализации, сообщили Fishnews в пресс-службе президента. «В основном это судовая пропульсия от винта до двигателя, это строительство и проектирование интерьеров, это электрооборудование и судовое машиностроение, а также электромонтажные работы, которые позволят нам увеличить добавочную стоимость и тем самым давать хорошие предложения нашим заказчикам», – перечислил Алексей Рахманов.

Процент локализации строящихся судов ОСК не устраивает. «На примере рыболовецкого судна мы видим, какой текущий уровень локализации. Он, к сожалению, крайне мал – всего 25%. Применяя совместные подходы вместе с министерством промышленности, мы можем долю локализации увеличить почти до 70%», – пообещал руководитель судостроительного гиганта, правда, пожаловавшись на склонность клиентов к импортным комплектующим.

После прямого вопроса главы государства, за что именно ОСК критикуют заказчики, Алексей Рахманов подчеркнул, что претензии не касаются серийных судов. «Если делаем серийную продукцию, никто нас не критикует. А когда делаем продукцию разовую, так называемую окровскую [опытно-конструкторскую], то, конечно, у нас сроки и у нас цена. Это наш бич, но здесь понимаете в чем дело: мы зачастую начинаем строить корабль, не зная его цену», – признал гендиректор ОСК.

«Заказчик определяет цену, считает, что она справедливая, – добавил он. – Мы выходим на конкурс, пытаемся доказать, что эта цена для нас достаточна, а потом в процессе строительства заказчик начинает добавлять разного рода маленькие изменения, которые в конечном итоге приводят…».

«То есть вы сейчас всё переваливаете на заказчика?» – уточнил Владимир Путин, но Алексей Рахманов поспешил заверить, что ни в коей мере.

«Мое предложение системное следующее. Если бы у нас появился орган, скорее всего, Министерство промышленности и торговли, которое бы имело нормативное право утверждать ценообразование при строительстве головных заказов, это бы решило все наши проблемы. Мы бы и заказчику могли нашему демонстрировать реальную стоимость строительства, и сами бы не находились в убытках, что, к сожалению, бывает», – заявил представитель госкорпорации.

Fishnews