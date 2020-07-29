29 июля 2020 года

Заслуженных рыбаков Камчатки отметят наградой

Шесть ходатайств о присвоении почетного звания «Знатный рыбак Камчатки» поступило в региональное министерство рыбного хозяйства. Награда вручается жителям края, проработавшим не менее 20 лет на предприятиях отрасли.

«Награда была учреждена в прошлом году для работников одной из самых важных отраслей региона. Звание присваивается за высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд, личные особые заслуги. Также обладателю звания «Знатный рыбак Камчатки» выплачивается премия в размере 25 тыс. рублей. Кроме того, в дальнейшем он сможет претендовать на звание «Ветеран труда», — напомнил врио министра рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, сейчас на получение почетного звания претендуют шесть жителей полуострова. Ходатайства поступили от АО «Океанрыбфлот», ООО «Восточный берег», АО «Акрос», АО «ЯМСы», ООО «Росрыбфлот» и ООО «Северо-Восточная компания».

Краевая комиссия по наградам в ближайшее время определит двух обладателей звания «Знатный рыбак Камчатки».

В прошлом году этой награды были удостоены боцман «Океанрыбфлота» Петр Фесько и капитан-директор БМРТ «Капитан Кайзер» «Акроса» Рафаил Кашиков.

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