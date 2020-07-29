29 июля 2020 года

Иваси натолкнулась на правила

Перед предприятиями, которые ведут промысел сардины-иваси и скумбрии, встал вопрос, как оформлять работу, в которой задействованы судно-добытчик и транспортный флот.

При промысле сардины и скумбрии оптимальной считается схема лова, когда судно-добытчик обслуживается транспортным флотом. «В этом случае оно не отвлекается на доставку уловов и оформление, а сосредотачивается на поиске скоплений и рыбалке», – обращает внимание генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Таким образом обеспечивается серьезная экономия промыслового времени.

В правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрен особый режим для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде. Рыбаки, выбирающие такие условия работы, получили возможность указывать в документах вес и видовой состав уловов уже после доставки на берег. Однако при таком режиме есть ряд ограничений, например, запрет на перегрузку уловов.

На эту норму и натолкнулись компании, развивающие промысел иваси. Улов поступает на борт судна-приемщика непосредственно из орудия лова добывающего судна – из тралового мешка или кошелька – например, по рыбонасосу. Добытую рыбу транспорт привозит на береговую переработку. Как раз для таких случаев и готовилась возможность осуществлять учет улова в местах доставки и выгрузки. Но пограничные органы получают возможность обвинить рыбаков в нарушении правил рыболовства, ведь можно считать, что был перегруз. И это не предположение – такой пример уже есть.

Можно также считать добытую рыбу уловом судна-приемщика, отмечает представитель Рыбокомбината «Островной» Сергей Суханов, ведь на судно-добытчик она не попадает. А согласно закону о рыболовстве вылов водных биоресурсов – это изъятие их из среды обитания.

«Если считать, что осуществляется перегруз, то как быть с требованиями правил рыболовства к работе с учетом улова в местах доставки и выгрузки? Если считать, что это улов судна-приемщика, то что считать орудием добычи, которое указывается в разрешении на вылов? Что считать промысловой операцией, которая вписывается в промысловый журнал?» – рассказал Сергей Суханов.

Получается, что можно пойти двумя путями. Первое – это решить сложности с промыслом иваси и скумбрии в режиме рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки. Второе – включить рыбонасос, коплер, «фартук» и их комплексы с тралом, кошельком в кодификатор отраслевой системы мониторинга, считает представитель «Островного».

Если допустить возможность перегруза, то встает вопрос о требованиях закона «Об исключительной экономической зоне РФ», предусматривающего обязательное проведение таких операций в присутствии должностного лица пограничного органа. «Погранслужба успешно обеспечивает инспекторским составом перегрузы на минтаевой путине в Охотском море, здесь проблем нет, но будет ли такая возможность в случае с иваси и скумбрией? Скорее всего, нет», – считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Для того чтобы обеспечить экономическую эффективность добычи сардины и скумбрии, их нужно ловить в очень больших объемах и здесь очень важно промысловое время, обращает внимание Константин Коробков. Если исправить проблему, с которой столкнулись компании, доставляющие уловы на береговые заводы, количество судосуток на промысле возрастет в разы, не потребуется отвлекать суда-добытчики от выполнения их основной задачи.

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