31 июля 2020 года

Дальневосточному морскому заповеднику готовят новый режим охраны

Минприроды разработало проект нового положения о Дальневосточном морском заповеднике в Приморском крае. Изменения затронут, в частности, режим особой охраны территории.

Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник расположен на территории Хасанского района Приморья и на острове Попова в Первомайском районе Владивостокского городского округа. Площадь ООПТ составляет более 64,3 тыс. га, в том числе 63 тыс. га акватории в заливе Петра Великого. К основным объектам охраны относятся трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог.

В октябре прошлого года заповедник перешел из ведения Минобрнауки к Минприроды, WWF России назвал это правильным шагом.

Теперь на портале regulation.gov.ru опубликован проект нового положения о заповеднике. Этот документ, в частности, устанавливает режим особой охраны ООПТ.

Так, предусмотрено, что в заповеднике запрещаются все виды рыболовства, кроме научного, и аквакультура. Кроме того, нельзя находиться на ООПТ с орудиями добычи и уловами, сообщает корреспондент Fishnews.

В приложениях к проекту положения указаны границы особо охраняемой природной территории, а также перечень участков, где допускается частичное хозяйственное использование для обеспечения функционирования заповедника. Это места для экологических троп и маршрутов, кордонов, пирсов, смотровых площадок.

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