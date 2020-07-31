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Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Как Китай проходит школу мирового кризиса: взгляд из цехов Moon Tech

Основная поддержка для промышленного сектора – это те проекты, которыми сегодня государство загружает предприятия в целях укрепления продовольственной безопасности страны, рассказал Fishnews об опыте работы в условиях пандемии представитель китайской госкорпорации Moon Tech Ли Янь.

Всего за несколько месяцев мир претерпел кардинальную перестройку: COVID-19 показал человечеству обратную сторону глобализации. И первым в эпицентре мирового карантина оказался один из ближайших соседей России – Китай. О том, как КНР проходит испытание самоизоляцией, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ Ли Янь.

Одним из основных выводов в сложившихся условиях, который определил политику государства в направлении промышленного сектора, стала необходимость еще большего укрепления продовольственной безопасности страны. В результате Китай получил новые госпрограммы развития, а производственные предприятия – заказы на выполнение масштабных проектов.

«К примеру, поставлена задача в каждом среднем и крупном портовом городе построить холодильник на 300 тыс. тонн. А это подразумевает развитие логистики, создание распределительных центров», – рассказал представитель госкорпорации, на долю которой приходится более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду. При этом, добавил Ли Янь, все новострои должны будут отвечать современным требованиям к оснащению: предприятие сможет получить лицензию на ввод в эксплуатацию крупного холодильника только при использовании экологичного хладагента СО2.

Углекислый газ используется и на современных предприятиях по переработке птицы, рыбы и прочего продовольственного сырья. Moon Tech оснащает такие производства холодильными мощностями, рассчитанными на сотни тысяч тонн хранения.

«Сейчас Moon Tech участвует в проекте по строительству в городе Гуанчжоу низкотемпературного холодильника на 500 тыс. тонн. А недавно мы выиграли проект по строительству в провинции Шаньдун (город Цзинань) крупнейшего холодильника на 1 млн тонн», – рассказал Ли Янь.

Конечно, как и во всем мире, многие компании в Китае не выдерживают испытаний кризисом, вызванным пандемией. Но крупные предприятия продолжают работать. Более того, как отмечает представитель Moon Tech, стремительное развитие экономики обернулось шквалом заказов для производителей оборудования: «Честно говоря, [объектов в работе] настолько много, что Moon Tech с трудом успевает принимать новые заказы. На конец мая мы уже перевыполнили годовой план. Но все равно мы постоянно ведем переговоры с новыми клиентами», – обрисовал картину собеседник издания.

Несмотря на такой спрос на внутреннем рынке, Moon Tech продолжает работать и над проектами за рубежом. В каких-то странах это удается делать силами собственных специалистов, а где-то закрытые границы потребовали от китайской госкорпорации навыков работы в онлайн-формате, в том числе и по объектам в России. Например, с Новосибирским хладокомбинатом, где в прошлом году была сдана первая двухступенчатая аммиачная холодильная система.

«Основная поддержка для нас – это те современные проекты, которыми государство загружает производства», – уверен представитель Moon Tech. Особое значение, по его словам, при этом обретают как масштабы и темпы строительства, так и качество исполнения. «Именно кризис показал нам, как нужно работать для лучшего результата. В плане развития это, наверно, самый важный период для Moon Tech», – рассказал Ли Янь.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.ru.

  • Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь
  • На долю госкорпорации Moon Tech приходится более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду
  • С площадок готовой продукции не прекращаются отправки
  • С запуском второй очереди холодильников крупнейший завод по переработке кальмара Haidu сможет обеспечить хранение более 250 тыс. тонн (машинное отделение)
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