03 августа 2020 года

Инцидент с «Норникелем» подтолкнул изменить закон

Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс – в том числе по компенсации вреда водным объектам. Согласно этим изменениям, денежное возмещение ущерба за нефтеразлив в Норильске пойдет в федеральный бюджет.

Поправки в Бюджетный кодекс и ряд других правовых актов внесены федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 263. В частности, дополнен пункт 22 статьи 46 кодекса, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, что платежи (как добровольные, так и по искам) по возмещению вреда водным объектам, находящимся в собственности РФ, будут полностью зачисляться в федеральный бюджет. Исключение – вред, причиненный природе на ООПТ.

Бюджет региона или муниципального образования сможет получить 100% платежа по водному объекту, находящемуся в собственности соответствующего субъекта Федерации или муниципалитета.

Ранее в Госдуме обратили внимание, что изменение подготовлено в связи с предстоящей выплатой «Норникелем» компенсации за разлив топлива в Красноярском крае.

«Без такой поправки всю сумму следовало бы направить в бюджет Норильска. Росприроднадзор выставил «Норникелю» счет в 148 млрд рублей. Это примерно восемь годовых бюджетов Норильска», – отметили в пресс-службе ГД.

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