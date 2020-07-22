22 июля 2020 года

Плата за нефтеразлив в Норильске пойдет в федеральный бюджет

Платежи за вред водным объектам, находящимся в собственности РФ, будут полностью зачисляться в федеральный бюджет: Госдума приняла соответствующие поправки. Они связаны с предстоящей компенсацией за разлив нефтепродуктов в Норильске.

Изменения в Бюджетный кодекс и другие правовые акты Государственная Дума приняла в третьем чтении 21 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, что платежи по возмещению вреда водным объектам, находящимся в собственности РФ, будут полностью зачисляться в федеральный бюджет. Региональный бюджет сможет получить 100% платежа по водному объекту, находящемуся в собственности субъекта Федерации (пруд, обводненный карьер).

В пресс-службе Госдумы обратили внимание, что изменение подготовлено в связи с предстоящей выплатой «Норникелем» компенсации за разлив топлива в Красноярском крае. «Без такой поправки всю сумму следовало бы направить в бюджет Норильска. Росприроднадзор выставил «Норникелю» счет в 148 млрд рублей. Это примерно восемь годовых бюджетов Норильска», – отметили в ГД.

В нижней палате подчеркнули, что компенсация вреда – не целевой платеж. То есть зачисление средств в бюджет не дает гарантии, что вся сумма будет направлена на восстановление территории после нефтеразлива. Госдума рекомендует правительству РФ направить средства именно на это, за реализацией обещают установить парламентский контроль.

Напомним, ранее был принят закон о предупреждении и ликвидации нефтеразливов.

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