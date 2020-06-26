26 июня 2020 года

Дальний Восток встречает День кораблестроителя с большим рыбацким заказом

Реализация проектов по строительству современных судов-краболовов продолжается на Дальнем Востоке. Меры поддержки, которые разрабатываются по поручению президента, станут хорошим подспорьем для предприятий, отмечают в ВАРПЭ.

День кораблестроителя отмечают в России 29 июня - новая дата в календаре профессиональных праздников появилась в 2017 г. На этот раз Дальний Восток подошел к ней с целый портфелем заказов на строительство судов под квоты добычи крабов в инвестиционных целях. Всего в Приморье и Хабаровском крае должно быть построено 15 краболовов, сообщает корреспондент Fishnews.

Для того чтобы помочь пионерам краболовного судостроения, был предложен механизм предоставления субсидий заказчикам флота. Инициативу о субсидировании, направленную на развитие Дальнего Востока, поддержал президент Владимир Путин.

18 июня вопросы строительства судов под крабовые квоты обсуждались на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу. Есть протокольное поручение Минфину, чтобы ускорить издание постановления о субсидиях, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «И мы считаем, что это очень хорошая поддержка для предприятий», - заявил глава отраслевого объединения.

Еще одна мера поддержки для компаний, вложившихся в строительство флота, - это увеличение предельных сроков, которые по законодательству отводятся на реализацию проекта. Максимальный срок планируется продлить с пяти до семи лет - этот вопрос прорабатывается по поручению вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Заказы на постройку краболовов уже обеспечили создание в регионе дополнительных рабочих мест. Также в отраслевом сообществе обращают внимание на перспективы, которые открываются в судоремонтной отрасли. Строительство судов на дальневосточных верфях неизбежно означает потенциальные заказы на судоремонт, отметил руководитель ВАРПЭ.

Fishnews