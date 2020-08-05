05 августа 2020 года

Алексей Осинцев: Логично продолжить начатый в отрасли курс

Проблема физического и морального устаревания судов угрожает национальным интересам в сфере добычи морских биоресурсов и здесь нужно развивать уже принятые на государственном уровне решения, прокомментировал информацию о предложениях РРПК президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

В письме, которое «Русская рыбопромышленная компания» направила премьер-министру Михаилу Мишустину, предложены изменения правил работы в отрасли.

Одна из инициатив – использовать для освоения квот в российской экономзоне только суда, которым не больше 30 лет и которые построены в России.

«70% морских уловов нашими рыбаками добывается в ИЭЗ России. Важно понимать, что при неосвоении национальных запасов водных биоресурсов на право их добычи будут претендовать другие страны в соответствии со статьей 62 Конвенции ООН по морскому праву.

При этом российский рыболовный флот сегодня предельно изношен, суда модернизационно непригодны. Затраты на их модернизацию или переоборудование значительно превышают их стоимость. Очевидно, что необходима постройка новых судов», – заявил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Создание поэтапных условий по добыче водных биоресурсов в морских водах, находящихся под российской юрисдикцией, с использованием новых судов отечественной постройки повысит устойчивость и независимость российского промышленного рыболовства на международной арене, считают в объединении.

Алексей Осинцев обратил внимание, что государством уже приняты меры по поддержке судостроения и стимулированию размещения заказов именно на российских верфях.

Также в письме предлагается предусмотреть механизм донаделения ресурсом до полной загрузки новых мощностей флота, которые вводятся в эксплуатацию по программе инвестиционных квот.

Востребованность инвестквот оказалась очень высокой – многие компании заинтересовались новым механизмом. В результате получается, что за каждый проектом будет закреплен объем даже меньше, чем это возможно согласно законодательству (по закону это 50% мощности), прокомментировал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

«С 2024 – 2025 годов все суда должны быть введены в эксплуатацию. Дополнительные квоты необходимы, чтобы обеспечить загрузку их производственных мощностей», – заявил Fishnews руководитель АСРФ. В целом в ассоциации считают, что многие участники рынка еще проявят интерес к механизму инвестиционных квот.

Алексей Осинцев также прокомментировал инициативу о распространении практики аукционов с инвестиционными обязательствами. «Механизм аукционов крабовых квот с обязательным строительством новых судов пользовался высоким спросом. Этот инвестиционный инструмент позволил обновить половину необходимых мощностей и обеспечил дополнительные доходы бюджета. Средства послужили источником развития других направлений отрасли. Логично продолжить работу в этом направлении, чтобы обновить флот для всего объема добычи и обеспечить эффективное развитие отрасли», – заявил президент АСРФ.

Что касается налоговых льгот, то компромиссным решением со стороны регулятора было бы сохранение льготы для участников, реализующих масштабные инвестпроекты, хотя бы на срок их реализации, сказал руководитель объединения.

«В настоящее время участники программы инвестиционных квот находятся на пике инвестиционной программы, имеют высокие обязательства по обслуживанию долга. Кроме того, из-за распространения коронавирусной инфекции сложилась неблагоприятная ситуация на рынках рыбы и морепродуктов – снижение цен и рост издержек, особенно логистических. Считаем, что в настоящий момент крайне важно поддержать отраслевые инвестиции, особенно в обновление флота», – подчеркнул Алексей Осинцев.

Также он отметил, что регулятору нужно быть последовательными в налоговом регулировании по квотам добычи крабов в инвестцелях. Рекордные поступления от крабовых аукционов обусловлены, в том числе, ожиданиями сохранения применимых налоговых льгот участниками аукционов. «Насколько нам известно, в проекте изменений в НК, предложенном Минсельхозом, для инвестиционных квот на добычу крабов сохранение льготы или вычета на уплату сбора за пользование объектами ВБР предполагалось», – сказал руководитель ассоциации.

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