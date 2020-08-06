06 августа 2020 года

Вторая пара супертраулеров РРПК – на стапелях

В Санкт-Петербурге заложили киль для четвертого из десяти 108-метровых траулеров для «Русской рыбопромышленной компании». Вместе с БМРТ «Механик Сизов» они формируют пару судов, строительство которых будет вестись параллельно.

На Адмиралтейских верфях 5 августа прошла церемония закладки 108-метрового траулера «Капитан Мартынов». Это четвертое судно из серии, которая строится по заказу «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК). Всего в рамках программы инвестиционных квот планируется построить десять таких судов. Они предназначены в первую очередь для промысла минтая и сельди в Дальневосточном бассейне.

Вместе с БМРТ «Механик Сизов», который заложили на соседних стапелях в конце июня, «Капитан Мартынов» формирует вторую пару супертраулеров. Их сдача заказчику ожидается в 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК. Первую пару судов – «Капитана Вдовиченко» и «Механика Маслака» – планируется ввести в эксплуатацию уже в 2021 г.

«Вся серия судов будет строиться парами. Таким образом, начиная со следующего года, мы будем ежегодно получать по два новых судна. Мы рассчитываем на рост темпов строительства с каждой новой парой», – прокомментировал заместитель гендиректора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов.

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