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Траловые съемки. Фото пресс-службы ТИНРО

Ученые собрали данные по важнейшим объектам промысла

Специалисты рассмотрели рейсовый отчет научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский». Весенне-летняя экспедиция включала изучение минтая, сельди, скумбрии и сардины-иваси, лососей.

Ученые работали в Южно-Курильском районе, Охотском море и открытых водах северо-западной части Тихого океана. Экспедиция проходила в два этапа.

Минтай опасений не вызвал

В марте-мае исследовались запасы минтая, сельди, других представителей нектона и условия среды их обитания в водах Южных Курил и Охотском море.

По данным траловой съемки, с тихоокеанской стороны Южных Курил учтено 2,6 млрд экземпляров минтая. Численность годовиков составила 0,6 млрд экземпляров – это соответствует уровню среднеурожайного поколения. Отдельно выделялись трехгодовики 2017 г. рождения и четырехгодовики поколения 2016 г. Биомасса рыб промысловой длины увеличилась до 112 тыс. тонн, за счет вступления в нее особей многочисленных поколений. В целом в структуре минтая наблюдалась высокая доля пополнения, что в будущем положительно скажется на росте промысловой части запаса, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В апреле-мае специалисты выполняли мониторинг запасов минтая, сельди, мойвы и камбал в Охотском море.

Численность учтенной икры минтая в апреле-мае 2020 г. составила 499 трлн штук, на момент съемки отнерестилось 43% самок.

Количество минтая по траловой съемке - 47 млрд экземпляров. В структуре доминировали особи размерной группы 30-42 см возрастом 4-7 лет. Это урожайные поколения 2013–2016 гг. рождения. В ближайшие годы они будут составлять значительную часть эксплуатируемого запаса.

По траловому методу учтенная численность взрослой сельди в северной части Охотского моря составила 960 млн экземпляров. Оценки обилия в этом году были выше в североохотоморском районе, чем в западнокамчатском.

Сколько рыбы в глубине

Вторая часть рейса была посвящена пелагическим исследованиям в северо-западной части Тихого океана.

Всего в июне–июле 2020 г. в верхней эпипелагиали обследованной акватории учтено 7,3 млн тонн нектона и кишечнополостных.

«Как и в предыдущие пять лет наблюдений, уже традиционно основу численности ихтионектона в раннелетний период в СЗТО формировали интерзональные мезопелагические виды и мигранты из субтропических вод», – отметили в пресс-службе.

Из пяти представителей миктофид (светящихся анчоусов) в южных глубоководных районах съемки преобладал японский нотоскопел. Его численность по результатам съемки составила 130 млрд экземпляров (70% от всех учтенных гидробионтов) при биомассе 3,1 млн тонн. На фоне миктофид среди мезопелагических видов заметной оказалась только численность серебрянки. Этой рыбы насчитали 8,1 млрд экземпляров (136 тыс. тонн).

В очередной раз в южных и юго-восточных районах съемки специалисты обнаружили плотные скопления скумбрии и сардины-иваси. Учтено 34 млрд экземпляров иваси общей биомассой 2,1 млн тонн и 1 млрд экземпляров скумбрии биомассой 262,7 тыс. тонн. Среди скумбрии преобладали мелкоразмерные особи, что говорит о хорошем пополнении на ближайшие годы.

Скумбрия в уловах была представлена в основном особями трех-, четырехлетнего возраста размерами от 28 до 34 см. Средняя длина пойманных рыб составила 31,7 см, а средняя масса – 300 г. Сардину представляли особи с длиной тела от 14 до 25 см при средней длине 19,2 см и средней массе 63 г.

Среди головоногих моллюсков традиционно высокую численность и биомассу во время съемки имел северный кальмар – 3,6 млрд. экземпляров (143 тыс. тонн.).

Горбуша северных регионов оказалась в лидерах

Одним из приоритетов экспедиции было найти скопления тихоокеанских лососей, оконтурить их и выполнить учет численности и биомассы (в первую очередь горбуши охотоморских стад).

Красной рыбы во всех районах съемки учтено 435 млн экземпляров. Из них 88% пришлись на долю горбуши. Это средний показатель обилия численности, соответствующий результатам учета осенних съемок покатной молоди в Охотском море в 2019 г.

По данным траловой съемки, во всех обследованных районах преобладали рыбы с размерами тела от 41 до 45 см, средняя длина горбуши составила 42,5 см, средняя масса не превысила 1 кг.

Количественное соотношение производителей горбуши раннего нереста (северных регионов) и позднего нереста (преобладают южные регионы) было в пользу первых – 58% против 42%.

Традиционное второе место среди лососей как по численности, так и по биомассе в тихоокеанских водах в летний период занимала кета.

Всего половозрелой кеты на акватории съемки учтено 23,6 млн экземпляров. Эта оценка оказалась близкой к результатам съемки 2019 г., когда на меньшей по площади акватории было учтено 29,5 млн экземпляров и 60,2 тыс. тонн.

Численность половозрелой нерки, учтенной главным образом в северных районах съемки, составила 3,1 млн экземпляров.

Нагуливающаяся молодь нерки встречалась в уловах тралений, выполненных только за пределами 200-мильной зоны.

Оперативные материалы съемки незамедлительно передавались на берег, где после анализа данных представлялись на селекторных совещаниях по лососевой путине, отметили в институте.

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Fishnews

  • Траловые съемки. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Научный улов сельди. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Научный улов скумбрии. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Минтай Охотского моря. Фото пресс-службы ТИНРО
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