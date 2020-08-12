12 августа 2020 года

Тралы «научат» лучше отсеивать молодь минтая

По заказу Ассоциации добытчиков минтая Полярный филиал ВНИРО приступил к разработке новой селективной системы для тралового промысла. Модернизированное орудие добычи должно свести к минимуму приловы минтаевой молоди.

Сейчас на Дальнем Востоке минтай ловят в основном разноглубинным тралом с селективной вставкой – она позволяет отсеивать мелкую рыбу. Использование этого метода стало обязательным в 2002 г. и доказало свою эффективность, отметили в Ассоциации добытчиков минтая. По оценкам экспертов, применение селективной вставки позволило на 30-50% сократить прилов молоди.

«Размерный состав улова напрямую влияет на производственную эффективность промысловой деятельности, включая улов на усилие и выпуск продукции глубокой переработки», – обратил внимание президент АДМ Алексей Буглак.

Так как технологии не стоят на месте, отраслевое сообщество инициировало научно-исследовательскую работу по повышению «избирательности» орудий лова. Экспертное содействие оказал Всемирный фонд дикой природы (WWF).

«Повышение селективных качеств разноглубинного трала снизит промысловый пресс на неполовозрелую часть запаса, положительно скажется на воспроизводстве запаса. Предприятия – члены Ассоциации добытчиков минтая придерживаются принципов устойчивого рыболовства. В связи с этим и принято решение профинансировать поиск возможных технических решений, которые в полной мере обеспечат и сохранение запасов минтая, и эффективность промысла», – подчеркнул Алексей Буглак.

Как рассказали Fishnews в ассоциации, ПИНРО должен разработать и испытать жесткую селективную решетку для пелагического трала. В рамках научного проекта будет подготовлена необходимая документация, построен образец трала и проведены соответствующие испытания.

Инициативу АДМ одобрили на июльском заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Приветствовал эту меру и Всемирный фонд дикой природы.

По словам эксперта WWF России Алексея Голенкевича, селективность орудий лова – одно из важнейших условий оптимизации промыслов в соответствии с основными критериями ФАО по рациональному использованию водных биоресурсов. В природоохранной организации отметили, что использование жестких сортировочных систем показало оптимальные результаты на различных видах тралового промысла в Северной Атлантике.

«Мы считаем, что договор АДМ с Полярным филиалом ВНИРО является исключительно важным и ответственным шагом в развитии устойчивого тралового промысла минтая в Охотском и Беринговом морях», – заявил Алексей Голенкевич.

Минтай – главный промысловый ресурс России, его доля в общем национальном вылове превышает 35%. По прогнозу Ассоциации добытчиков минтая, отечественные уловы этой рыбы по итогам 2020 г. могут приблизиться к 2 млн тонн.

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