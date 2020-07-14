14 июля 2020 года

Ассоциация добытчиков минтая рассказала о ключевых вопросах путины

Для отрасли очень важно решить вопрос с перегрузами рыбопродукции в «районах укрытия», обратился к Росрыболовству президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Из-за несовершенства законодательства за сезон суда – участники охотоморской экспедиции теряют около 2% промыслового времени, подсчитали в АДМ.

О результатах и ключевых вопросах сезона «А» путины в Охотском море президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак рассказал на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

В 2020 г. дальневосточные рыбаки вышли на рекорд по вылову минтая. За 100 дней промысла в Охотском море добыто более 900 тыс. тонн – это лучший показатель за последние 20 лет, отметил руководитель АДМ. По всем промысловым районам Дальневосточного бассейна уловы приблизились к 1 млн тонн. Высоких показателей удалось добиться за счет роста результативности промысла. Вылов на судосутки прибавил 23%, за промысловую операцию – 22%.

Ассоциация добытчиков минтая продолжает работу по поиску технических решений для повышения селективности пелагического трала. «В этом году проект вышел на практическую стадию, заключен договор с Полярным филиалом ВНИРО, в рамках которого будет выполнена разработка проектной документации, построен образец трала и проведены соответствующие испытания. Эти работы уже ведутся», – сообщил Алексей Буглак. Затем нужно будет испытывать орудие лова в натурных условиях. «И конечно же, эту работу необходимо проводить в Дальневосточном бассейне с участием дальневосточных филиалов ВНИРО», – отметил президент ассоциации. Он предложил рассмотреть возможность включения этого проекта в программу приоритетных исследований на 2021 г.

В этом году во время сезона «А» рыбакам пришлось действовать в особых условиях: из-за коронавируса были введены карантинные ограничения в отношении рыбопромыслового и транспортного флота. К счастью, удалось избежать серьезных сбоев с вывозом продукции из районов промысла, а главное – не допустить распространение инфекции на путине, отметил Алексей Буглак. Он поблагодарил Пограничное управление по восточному арктическому району за конструктивный подход.

В то же время, обратил внимание руководитель АДМ, остается проблема с перегрузами продукции в «районах укрытия». После изменения законодательства рыбаки столкнулись с тем, что в случае шторма суда с «закрытой» границей могут заходить в 12-мильную зону в упрощенном порядке только для перегруза уловов.

Чтобы перегрузить продукцию, флот вынужден простаивать и ждать улучшения погоды, при этом теряется драгоценное промысловое время, подчеркнул Алексей Буглак. За сезон предприятия лишаются порядка 150 судосуток, или 2% от общего промыслового времени по экспедиции, оценили в АДМ. Потери в денежном эквиваленте – 550 млн рублей. «Но что важнее денег и времени, безусловно, это риски для безопасности мореплавания, для жизни и здоровья членов экипажа. Поэтому считаем крайне важным принятие поправок в закон о госгранице», – подчеркнул глава ассоциации.

О проблеме заявляют и в других отраслевых объединениях. Алексей Буглак попросил Росрыболовство поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство.

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