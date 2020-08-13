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Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Алексей Осинцев: От увеличения инвестквот выиграет целый ряд компаний

При увеличении объемов под инвестквоты отдачу получит целый ряд участников отрасли, вкладывающихся в новые суда и заводы, заявил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев в письме к главе Минсельхоза. Среди тех, кого ждет наибольшая прибавка, названы Колхоз им. Ленина, РРПК, Группа «ФОР».

В обращении к министру Дмитрию Патрушеву АСРФ приводит обоснование в поддержку инициативы по инвестиционным квотам, с которой выступила Русская рыбопромышленная компания.

Обеспечение новых судов и заводов объемами для полной загрузки производственной мощности пойдет на пользу более эффективному освоению ресурсов, заявили в ассоциации.

Результаты отбора инвестиционных проектов – в рамках запущенной государством программы – продемонстрировали, что инвестиционные квоты крайне востребованы у пользователей, отметил Алексей Осинцев. В связи с такой популярностью механизма объемы, закрепляемые за строящимися судами, оказались гораздо ниже расчетов по инвестиционным моделям.

В обращении ассоциации, как и в письме РРПК, вновь отмечено, что ряд крупнейших компаний отрасли не участвовали в обновлении основных фондов. При этом договоры на доли квот они заключили на долгосрочный период, на 15 лет.

«При сохранении установленного размера инвестквот до 20% от ОДУ основной объем добычи будет осваиваться устаревшим промысловым флотом по прежней сложившейся в отрасли сырьевой модели.

Увеличение выделяемой на инвестиционные цели доли квот с 20% до 50% будет способствовать оптимальному распределению водных биоресурсов для создания в отраслевой экономике дополнительной прибавочной стоимости за счет их глубокой переработки», – говорится в письме АСРФ.

Организация ссылается на то, что в результате будет обеспечена безотходная переработка половины уловов основных объектов промысла – минтая и сельди на Дальнем Востоке и трески и пикши на Северном бассейне. Новый, более эффективный флот позволит вдвое увеличить финансовый результат с каждой единицы вылова.

К письму главе Минсельхоза ассоциация приложила таблицу, как в результате реализации предложения о 50% изменится распределение квот «за группами компаний, осуществляющих инвестиции в обновление производства и в переработку ресурсов, и за группами компаний, сохраняющих сырьевую направленность своего производства».

Объемы увеличиваются у целого ряда участников отрасли – Колхоз им. Ленина (изменение относительно уровня 2019 г. по минтаю 175%), РРПК (153% по минтаю), «Согласие» (132% по треске и пикше), Группа «ФОР» (104% по треске и пикше), «Мурмансельдь-2» (47% по треске и пикше), СЗРК (34% по треске и пикше), «Мурман Сифуд» (30% по треске и пикше), говорится в расчетах АСРФ.

Однако, как следует из материалов объединения, объемы сократятся у ряда других компаний – среди них «Океанрыбфлот», «Гидрострой», НБАМР, ФЭСТ, «Сигма».

«Как видно из расчетов ассоциации, бенефициарами предлагаемой РРПК реформы станут наиболее активные инвесторы в строительство на территории РФ современных рыбопромысловых судов, а также береговых предприятий, – заявил Fishnews Алексей Осинцев. – Потери понесут сторонники инерционного развития, отказавшиеся от инвестиций в российскую экономику».

Ранее в АСРФ прокомментировали и другие предложения Русской рыбопромышленной компании – по предельному сроку службы судов, налоговому регулированию и аукционам с инвестиционными обязательствами.

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