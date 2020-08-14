14 августа 2020 года

Атаковавшие пограничников корейцы отправятся на скамью подсудимых

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 граждан Северной Кореи, напавших на российских пограничников. Инцидент произошел в сентябре прошлого года при задержании нелегальных добытчиков кальмара в водах РФ.

Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Корейцам инкриминируют преступления, предусмотренные частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь правоохранителя в целях воспрепятствования законной деятельности).

По версии следствия, в сентябре 2019 г. пограничники Приморья обнаружили в исключительной экономической зоне РФ в Японском море рыбопромысловое судно в сопровождении маломерных плавсредств. Их экипажи незаконно добывали кальмар.

«18 иностранных моряков вооружились подручными предметами, в том числе ножами, топорами, и напали на 11 высадившихся на судно пограничников, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, а также осуществив попытки причинения смерти 6 из них», - рассказали Fishnews в пресс-службе управления Генпрокуратуры в ДФО.

Правоохранители в ответ открыли огонь из табельного оружия, ликвидировав на месте одного нападавшего, отметили в надзорном ведомстве. По его данным, остальные злоумышленники содержатся под стражей. Браконьерский флот был задержан, досмотрен и доставлен в Находку.

После вручения копии обвинительного заключения дело направят в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Ранее в суд направили уголовные дела в отношении других трех иностранцев, также совершивших противоправные действия на этом судне. Одному из них уже вынесен обвинительный приговор, сообщили в прокуратуре.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews