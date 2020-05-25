25 мая 2020 года

Дела о нападении корейцев на пограничников передали в суд

Завершено расследование уголовных дел в отношении трех граждан Северной Кореи, обвиняемых в применении насилия в отношении российских пограничников. Еще 14 нападавших иностранцев пока под следствием.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 г. – в период массового нашествия в воды Приморья нелегальных добытчиков кальмара из КНДР. Экипаж одного из браконьерских судов оказал вооруженное сопротивление осмотровой группе российского пограничного корабля. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного комитета России, 17 иностранных моряков, вооружившись подручными предметами, в разных частях судна совершили нападения на пограничников.

В ходе следствия было установлено, что трое членов экипажа нанесли деревянными палками многочисленные удары трем сотрудникам погрануправления, причинив им вред здоровью средней тяжести. По информации СК РФ, следствие в отношении этих северокорейцев закончено, дело направлено в суд. Им вменяют применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Расследование уголовного дела в отношении остальных 14 нападавших по более тяжелой статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) находится на завершающей стадии.

Fishnews