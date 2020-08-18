18 августа 2020 года

Природу Камчатки хотят защитить от старателей

В Камчатском крае могут ввести мораторий на выдачу лицензий для разработки недр, в частности, для добычи россыпного золота. Предложение направлено на сохранение природных ресурсов полуострова, включая рыбные запасы.

На совещании с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко глава региона Владимир Солодов заявил, что Камчатский край намерен отказаться от инвазивных и вредных процедур для экологии полуострова.

«Нам необходимо очень внимательно взвешивать те долгосрочные эффекты, которые будут возникать в результате реализации того или иного проекта, связанного с добычей полезных ископаемых, особенно россыпного золота», — подчеркнул Владимир Солодов.

Он предложил включить представителей региона в процесс принятия решений о запуске инвестиционных проектов на ранних стадиях.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу. «Действительно, нужно мораторий ввести на выдачу даже таких лицензий сейчас. Я попрошу Минприроды проработать этот вопрос. В рамках тех проектов, которые сейчас стартуют, если уже выданы были такие лицензии, их приостановить. Нужно посмотреть на эти проекты внимательно вместе с руководством края, вывести другие критерии оценки, учитывая долгосрочный прогноз», — отметил вице-премьер.

Напомним, в этом году на Камчатке широко обсуждался скандал, связанный с ущербом от добычи золота на берегу нерестовой реки Быстрой.

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