18 августа 2020 года

Молодь горбуши НИСы посчитают вместе

Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» отправилось из Владивостока для специализированных съемок в тихоокеанских водах Курил, Беринговом и Охотском морях. Завершающим этапом рейса станет учет молоди горбуши совместно с НИС «ТИНРО».

Масштабные трехмесячные исследования позволят получить актуальную информацию о состоянии запасов водных биоресурсов и основных параметрах фонового окружения, отметили в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

На первом этапе ученые обследуют Южно-Курильский район с тихоокеанской стороны, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Специалисты рассчитывают оценить масштаб заходов дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии, а также по возможности определить районы их скоплений и передать эту информацию рыбакам.

Работы в Беринговом море будут проводиться в рамках второй Беринговоморской экспедиции. Кроме «Профессора Кагановского» в съемках задействованы научно-исследовательские суда «ТИНРО» и «Дмитрий Песков».

Специалисты соберут новые данные о составе и структуре донных и придонно-пелагических сообществ материкового склона западной части моря. Объектами исследований станут треска, камбалы, палтусы, макрурусы, окуни, крабы и другие виды ВБР. Мониторинг запасов и распределения рыб и беспозвоночных ляжет в основу материалов обоснования прогнозов и мер регулирования промысла.

Затем «Профессор Кагановский» совместно с «ТИНРО» приступит к съемке молоди горбуши в Беринговом и Охотском морях. Планируется, что работа одновременно двумя судами позволит максимально эффективно охватить лососей, мигрирующих в открытый океан на зимний нагул.

Ученые соберут сведения о численности поколения 2019 г.р. Эта информация станет основой для определения прогноза вылова по горбуше на 2021 г. Специалисты возьмут необходимые пробы для дифференциации северных и южных стад генетическим и отолитным методами.

В экспедиции участвуют сотрудники Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО. Предполагается, что судно вернется во Владивосток в конце октября.

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