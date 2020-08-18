18 августа 2020 года

Путина на Камчатке поставила новые вопросы

Промысел горбуши в Камчатском крае близится к завершению. Путина показала необходимость решать новые задачи в плане научного обеспечения. Также предприятиям важна поддержка государства в условиях пандемии коронавируса, отметили участники онлайн-конференции Fishnews.

Вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае, по данным на 17 августа, превысил 171 тыс. тонн, сообщил глава регионального минрыбхоза Андрей Здетоветский. Региональная комиссия по анадромным приняла решение о закрытии с 19 августа промысла в заливе Корфа и впадающих в него реках. В Карагинской подзоне работа уже практически завершается: общий вылов лососей составил 21 тыс. тонн, горбуши – 16 тыс. тонн. Это значительно меньше прогноза.

Зато по Западной Камчатке промысел потребовал увеличения рекомендованных объемов. Горбуши здесь добыли 106 тыс. тон, сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

В целом нынешняя путина особенно остро поставила вопрос, как снизить угрозы для предприятий от неоправдавшихся прогнозов. «Сейчас уже ясно, что необходимо искать инструменты, которые такие риски снимали», – подчеркнул Андрей Здетоветский.

Глава региона Владимир Солодов на недавней встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил о важности укрепления отраслевой науки.

По западному побережью точнее оценить предстоящие подходы лосося помогает предпутинная съемка, и сейчас предстоит понять, какие инструменты могли бы быть эффективны для повышения точности прогноза по Восточной Камчатке, рассказал врио министра рыбного хозяйства края.

Готовиться к путине предприятиям пришлось в условиях карантинных ограничений. «Наши рыбаки понесли большие затраты, связанные с завозом работников, с размещением людей на самоизоляцию», – обратил внимание Владимир Галицын. Отраслевое сообщество Камчатки, как и представители других регионов, обращается к руководству страны и региона с просьбой оказать поддержку предприятиям, сообщил он.

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