20 августа 2020 года

Преданность отрасли и пример для коллег: Лев Бочаров отмечает юбилей

В рыбацкой среде по-особому ценятся заслуги настоящих профессионалов и людей, искренне преданных своему делу. Один из таких ярких представителей отрасли – Лев Бочаров. Долгие годы бессменный руководитель ТИНРО, а ныне советник президента ВАРПЭ 20 августа отмечает юбилей.

Лев Николаевич Бочаров и в нашей стране, и за рубежом известен как авторитетный научный деятель, который не один десяток лет активно участвовал в отстаивании и укреплении позиций отечественной рыбной отрасли. Сегодня на площадке Fishnews и в личных поздравлениях в его адрес звучат добрые пожелания от многочисленных коллег из научных и рыбацких кругов. Заслуги и вклад Льва Николаевича в развитие отрасли отмечают в руководстве Росрыболовства и в правительстве Приморского края.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков:

– Дорогой Лев Николаевич! Примите мои поздравления с 70-летним юбилеем и самые добрые пожелания.

Талант, трудолюбие и широкий круг интересов позволили Вам основать новые направления отраслевой науки, к которым относятся краткосрочное прогнозирование промысловой обстановки и космические методы изучения океана. Этим и другим актуальным проблемам посвящены более 100 принадлежащих Вам научных работ. Более трех с лишним десятилетий Вы отдали ТИНРО, в течение 20 лет возглавляли этот ведущий исследовательский центр, заслуживший международное признание в научном сообществе. И сегодня, находясь на посту советника президента ВАРПЭ, Вы вносите важный вклад в деятельность этого авторитетного отраслевого объединения.

Крепкого Вам здоровья, успехов и всего наилучшего!

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко:

– Уважаемый Лев Николаевич! От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Долгие годы Вы, храня верность выбранному направлению, отдавали себя сложному и честному труду на благо института, рыбохозяйственной науки, отрасли.

За два десятка лет руководства ТИНРО Вам удалось добиться уважительного отношения к Центру со стороны отечественных и зарубежных коллег-ученых, власти, бизнеса. Вы сумели вернуть институту репутацию одного из крупнейших научных рыбохозяйственных НИИ, сохранили исследовательский флот Центра. Сегодня ТИНРО – устойчиво работающее предприятие, повод для гордости жителей Приморья: продукция с товарным знаком ТИНРО-Центра давно по достоинству оценена на многочисленных выставках и конкурсах, а главное – отечественным потребителем, как на Дальнем Востоке, так и в европейской части страны и даже в космосе.

Благодарю Вас, уважаемый Лев Николаевич, за большой личный вклад в развитие Приморского края. В этот праздничный день искренне желаю Вам успехов, счастья, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы!

Профессор, д.б.н. главный научный сотрудник ТИНРО Вячеслав Шунтов:

– Лев Николаевич! В связи с Вашим первым солидным возрастным рубежом примите поздравления от еще более старшего поколения, с которым Вы проработали в ТИНРО почти полвека.

В истории ТИНРО было два периода творческого подъема. Первый это середина 1960-х – начало 80-х гг., а второй пришелся на время Вашего директорства, с конца 90-х до середины 2010-х гг. Это было постперестроечное время, когда с дефицитом научного флота и финансирования науки сокращались исследования. Но в этот период, не без Вашей помощи, сформировались новые научные школы, получившие международное признание – биоценологическая и биотехнологическая. ТИНРО-Центр в этот период стал для всех примером, публиковались серьезнейшие монографии и защищались диссертации. И Ваш опыт проведения такого научного Ренессанса всегда пригодится ТИНРО. Полезными в этом смысле станут и написанные Вами мемуары.

Поэтому, Лев Николаевич, желаю Вам в первую очередь здоровья и силы духа, а также уверенно себя чувствовать в наше непростое время.

Профессор, д.т.н. главный научный сотрудник ТИНРО Татьяна Слуцкая:

– Дорогой Лев Николаевич! Вы были и остаетесь самым лучшим директором ТИНРО, организатором творчества, развития науки, гарантом стабильности и высокого уровня исследований. Желаю, чтобы вас окружали надежные партнеры, верные друзья.

Успехов Вам в дальнейшей деятельности, здоровья Вам, вашим коллегам и близким!

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов:

– От всего сердца поздравляем Льва Николаевича с красивым, 70-летним, юбилеем! Практически всю жизнь он работал в рыбохозяйственной науке, 20 лет возглавлял ТИНРО-Центр. По моему мнению, именно благодаря умелому руководству этот отраслевой институт всегда был одним из самых передовых в России.

Лев Николаевич – человек с мировым именем, очень интересный собеседник, коллекционер, общаться с ним – одно удовольствие. Меня лично со Львом Николаевичем связывает многолетняя дружба, которая, я думаю, не прекратится еще долгие-долгие годы.

Лев Николаевич, счастья вам, здоровья и удачи!

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын:

– Уважаемый Лев Николаевич, от всего сердца поздравляю Вас с юбилеем. Пользуясь случаем, хочу выразить Вам признательность за неоценимый вклад в развитие рыбохозяйственной науки, за многолетнюю эффективную деятельность на благо всей рыбной отрасли. Рад, что Вы продолжаете свой созидательный труд.

От имени членов нашей ассоциации и от себя лично желаю Вам успехов в профессиональной деятельности и семейной жизни, а также крепкого здоровья!

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов:

– Лев Николаевич – старожил нашей отрасли, науки, человек, который посвятил всю жизнь рыбохозяйственному комплексу Российской Федерации, его развитию, всегда искренне болел за те вещи, которые у нас происходили. Он много лет отдал на то, чтобы наша наука была на самом высоком уровне. Поэтому этот человек для нас – большой пример того, как надо работать, быть преданным своей профессии, своему делу.

От всей души поздравляю Льва Николаевича с 70-летним юбилеем и от себя лично, и от Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, и от всех отраслевых компаний региона. Долгих лет жизни, счастья и здоровья!

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко:

– Со Львом Николаевичем Бочаровым я знаком уже более 15 лет. Есть люди, при общении с которыми ты заряжаешься позитивной энергией. Уважаемый Лев Николаевич относится к таким. Его острый ум, многосторонние знания, умение находить выход из любых сложных ситуаций меня всегда поражают.

От себя лично и от членов Ассоциации искренне хочу пожелать Льву Николаевичу здоровья, удачи, успехов во всех начинаниях и дальнейшему служению на благо развития рыбной отрасли.

Fishnews